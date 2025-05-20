Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Bimo Wijayanto, Alumni Akuntansi UGM yang Segera Dilantik Jadi Dirjen Pajak

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |17:20 WIB
JAKARTA - Bimo Wijayanto disebut-sebut akan menggantikan posisi Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Sinyal ini semakin diperkuat dengan dipanggilnya Bimo oleh Presiden Prabowo.

Sebenarnya siapa sosok dari Bimo Wijayanto?

Bimo merupakan lulusan akuntansi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2000. Setelah lulus, ia mengambil program MBA di University of Queensland, Australia, dan lulus 2005.

Tidak sampai di sana, Bimo melanjutkan program postdoctoral melalui Hadi Soesastro Prize dari Australia Awards yang dijalankan di dua lembaga: Natsem dan DCID, Duke University. Ia menamatkan gelar doktor (Ph.D.) dalam bidang ekonomi dari University of Canberra, Australia setelahnya.


Pelantikan Dirjen Pajak

Sementara itu, usai bertemu Presiden Prabowo, Bimo menyampaikan bahwa pelantikannya sebagai Dirjen Pajak masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan,” katanya.

Bimo mengaku mendapat amanat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai reformasi sistem perpajakan di Indonesia.

“Beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, dan lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” paparnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)

