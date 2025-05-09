Ini Riwayat Pendidikan Luna Maya, Istri Maxime Bouttier Ternyata Lulusan Hukum

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Luna Maya, istri Maxime Bouttier ternyata lulusan hukum.

Luna Maya Sugeng, atau yang lebih dikenal dengan Luna Maya, merupakan seorang artis multitalenta yang tak hanya dikenal lewat dunia hiburan, tetapi juga aktif membangun bisnis di berbagai sektor di Indonesia.

Berikut ini riwayat pendidikan dan perjalanan karier Luna Maya, dilansir dari berbagai sumber, Jumat (9/5/2025).

Riwayat Pendidikan Luna Maya

Luna Maya lahir di Denpasar, Bali, pada 26 Agustus 1983. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Cemagi, Bali, kemudian melanjutkan ke salah satu SMP Katolik di Denpasar. Saat memasuki jenjang SMA, Luna pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya.

Dalam perjalanannya, Luna pernah menempuh pendidikan di Universitas Langlangbuana (UNLA) Bandung dengan mengambil jurusan Hukum sejak 2008. Ia juga tercatat pernah berkuliah di Universitas Paramadina dengan jurusan Hubungan Internasional.

Awal Karier dan Dunia Hiburan

Luna mengawali kariernya pada tahun 1999 sebagai model di majalah Aneka Yess!. Namanya mulai dikenal luas setelah tampil dalam video klip lagu Sahabat Sejati milik Sheila On 7. Popularitasnya semakin meningkat setelah ia terlibat dalam berbagai produksi layar lebar.

Debut akting Luna terjadi pada film 30 Hari Mencari Cinta (2004), di mana ia berperan sebagai karakter pendukung bernama Barbara. Setelah itu, ia tampil sebagai tokoh utama dalam film Bangsal 13, yang membuka lebih banyak peluang untuknya di dunia perfilman Indonesia.