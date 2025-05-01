Soal PPPK Teknis 2025 Meliputi Apa Saja?

JAKARTA - Soal PPPK teknis 2025 meliputi apa saja? Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 diperkirakan akan menarik perhatian ribuan pelamar dari berbagai bidang.

Salah satu komponen seleksi yang paling krusial adalah tes kompetensi teknis. Banyak calon peserta bertanya-tanya, soal PPPK teknis 2025 meliputi apa saja? Jawaban atas pertanyaan ini penting sebagai langkah awal dalam menyusun strategi belajar yang tepat.

1. Tes Kompetensi Teknis

Tes kompetensi teknis bertujuan untuk mengukur pemahaman serta keterampilan pelamar terhadap bidang kerja yang akan diemban. Materi soal dirancang berdasarkan jabatan fungsional yang dipilih.

Misalnya, pelamar untuk jabatan analis kebijakan akan mendapatkan soal terkait penyusunan SKP, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga evaluasi berbasis data. Sementara itu, peserta dari formasi pranata komputer akan dihadapkan pada soal tentang sistem informasi, perangkat lunak, hingga keamanan data.