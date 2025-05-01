Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Soal PPPK Teknis 2025 Meliputi Apa Saja? 

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |01:12 WIB
Soal PPPK Teknis 2025 Meliputi Apa Saja? 
Soal PPPK Teknis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Soal PPPK teknis 2025 meliputi apa saja? Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 diperkirakan akan menarik perhatian ribuan pelamar dari berbagai bidang.

Salah satu komponen seleksi yang paling krusial adalah tes kompetensi teknis. Banyak calon peserta bertanya-tanya, soal PPPK teknis 2025 meliputi apa saja? Jawaban atas pertanyaan ini penting sebagai langkah awal dalam menyusun strategi belajar yang tepat.

1. Tes Kompetensi Teknis

Tes kompetensi teknis bertujuan untuk mengukur pemahaman serta keterampilan pelamar terhadap bidang kerja yang akan diemban. Materi soal dirancang berdasarkan jabatan fungsional yang dipilih.

Misalnya, pelamar untuk jabatan analis kebijakan akan mendapatkan soal terkait penyusunan SKP, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga evaluasi berbasis data. Sementara itu, peserta dari formasi pranata komputer akan dihadapkan pada soal tentang sistem informasi, perangkat lunak, hingga keamanan data.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PPPK Guru PPPK 2024 PPPK 2025 PPPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/624/3174085/pppk-etml_large.jpg
Link Resmi dan Panduan Cek NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/65/3171693/pppk-9RMT_large.jpg
Ini Penyebab Nama Belum Muncul di Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025, Lengkap dengan Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/624/3170147/pppk-P9pk_large.jpg
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2024 Diperpanjang hingga 22 September, Begini Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/65/3169274/pppk-3QhY_large.jpg
Pegawai PPPK Paruh Waktu Dikontrak Berapa Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/65/3167204/pppk-wfi3_large.jpg
Ini Cara Cek Nama Pegawai Non ASN yang Diangkat PPPK Paruh Waktu 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/624/3166044/pppk-biMa_large.jpg
Ini Perbedaan Skema PPPK 2025 Penuh Waktu dengan Paruh Waktu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement