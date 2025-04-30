Prabowo Panggil Mendikdasmen dan Mensos Bahas Sekolah Rakyat Sore Ini, Kurikulum hingga Guru Ditetapkan?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf ke Istana Negara, Rabu (30/4/2025) sore ini untuk memahas Sekolah Rakyat.

"Nanti sore rapat dengan Pak Presiden dan juga Menteri Sosial membahas tentang tindak lanjut (Sekolah Rakyat)," kata Mu'ti ditemui usai penutupan rapat Konsolidasi Nasional Pendididkan Dasar dan Menengah 2025 di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Rabu (30/4/2025).

Mu'ti menyampaikan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat beberapa kali terkait Sekolah Rakyat ini. Bahkan, dia menyebut jika kurikulum untuk program Sekolah Rakyat ini juga sudah siap.

"Kemudian nanti gurunya juga sudah kita siapkan, tinggal nanti skemanya seperti apa, keputusannya nanti rapat dengan Pak Presiden jam 3 (sore)," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan 200 Sekolah Rakyat siap diluncurkan tahun depan. Sekolah Rakyat berkonsep asrama ditujukan untuk anak-anak SD, SMP, SMA dari masyarakat miskin.

"Kami juga sudah putuskan untuk membangun tahun ini kita harap saudara-saudara akan mulai dibangun 200 Sekolah Rakyat, berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama. Dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/3/2025).





(Dani Jumadil Akhir)