HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Skor Minimal UTBK-SNBT 2025? Ternyata Segini Nilainya

Rahma Anhar , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |07:35 WIB
Berapa Skor Minimal UTBK-SNBT 2025? Ternyata Segini Nilainya
Berapa Skor Minimal UTBK-SNBT 2025? Ternyata Segini Nilainya. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Berapa skor minimal UTBK-SNBT 2025? Ternyata segini nilainya. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 telah dimulai 23 April 2025. 

Sejak saat itu, banyak pelajar bertanya-tanya, apa skor terendah UTBK SNBT 2025?

Menariknya, dalam proses UTBK, tidak ada angka batas atau nilai kelulusan resmi yang ditentukan oleh panitia. Namun, ini tidak berarti bahwa kamu bisa menjawab soal dengan sembarangan. Sebaliknya, kamu seharusnya mencoba memberikan jawaban terbaik untuk semua pertanyaan. Beruntung, tidak ada sistem pengurangan nilai untuk jawaban yang salah, jadi pastikan untuk tidak membiarkan soal tak terjawab.

Sebagai referensi, dilansir dari situs resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2025, berikut adalah skor terendah pada UTBK tahun 2024 yang dapat menjadi acuan:

1. Tes Potensi Skolastik (TPS):

- Penalaran Umum: 131,21

- Pengetahuan dan Pemahaman Umum: 159,87

- Pemahaman Bacaan dan Menulis: 160,53

- Pengetahuan Kuantitatif: 192,00

 

