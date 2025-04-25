Viral Kebocoran Soal UTBK SNBT 2025, Ini Penjelasan Panitia SNPMB

JAKARTA – Panitia SNPMB 2025 tegaskan tidak ada kecurangan. Panitia SNPMB menegaskan komitmen untuk menindak tegas segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun ini.

Dalam konferensi Pers daring pada Jumat (25/4/2025), Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025, Eduart Wolok, menyampaikan bahwa ingin merespons terkait dinamika yang terjadi setelah 2 hari pelaksanaan UTBK.

“Kenapa kami sebutkan dinamika? Karena kalau terkait dengan dugaan kecurangan, itu memang setiap tahun pelaksanaan UTBK ada aja. Upaya-upaya baik dari peserta maupun pihak-pihak lain untuk melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan” ucap Eduart Wolok sebagai pembuka.

Eduart Wolok juga menanggapi terkait bocornya soal, ia berkata bahwa banyak dari peserta ujian di sesi-sesi awal yang mengeluhkan hal ini dan merasa dirugikan.

“Perlu kami tegaskan sekali lagi kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh calon peserta UTBK bahwasanya tidak ada set soal yang sama. Dari sesi per sesi, dari hari ke hari. Jadi kalau kita memiliki 23 sesi di pelaksanaan UTBK ini, maka kami menyiapkan lebih dari 23 set soal. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Tidak mungkin akan ada kebocoran soal,” tegas Eduart dalam Konferensi Pers.

Menurutnya, dengan sistem yang dibangun oleh panitia SNPMB tidak terkoneksi ke internet untuk soal, sampai saat ini belum pernah ada soal yang bocor yang akan diujikan. Ia juga menanggapi perihal dengan adanya dugaan soal yang sama.

“Soal yang sama itu memang sengaja kami buat dalam persentase tertentu, itu sebagai jembatan untuk standarisasi soal dari sesi ke sesi, dari hari ke hari. Dan itu memiliki pola penilaian tersendiri, artinya tidak mungkin akan merugikan peserta,” ungkap Eduart.