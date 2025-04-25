Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Cara Menghitung Skor UTBK SNBT 2025 Lengkap dengan Pembobotannya

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |19:42 WIB
Ini Cara Menghitung Skor UTBK SNBT 2025 Lengkap dengan Pembobotannya
Ini Cara Menghitung Skor UTBK SNBT 2025 Lengkap dengan Pembobotannya. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Ini cara menghitung skor UTBK SNBT 2025 lengkap dengan pembobotannya. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 kembali menjadi jalur seleksi utama masuk Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. 

Memahami cara menghitung skor UTBK SNBT 2025 secara tepat menjadi kunci strategis dalam menentukan peluang lolos ke kampus impian.

UTBK SNBT 2025 masih mengacu pada dua komponen utama penilaian, yakni Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi, berdasarkan informasi resmi dari Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Kemendikbudristek, berikut rincian komponen tes dan pembobotan nilai yang digunakan:

- Tes Potensi Skolastik (TPS): 50%
- Literasi dalam Bahasa Indonesia: 20%
- Literasi dalam Bahasa Inggris: 15%
- Penalaran Matematika: 15%

Setiap peserta akan memperoleh nilai pada masing-masing komponen dalam rentang skala 100 hingga 1000. Skor akhir UTBK SNBT 2025 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

 

Halaman:
1 2
