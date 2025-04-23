Materi Ujian UTBK SNBT 2025, Calon Mahasiswa Cek di Sini

JAKARTA - Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2025 dimulai hari ini. Ada 860.976 peserta se-Indonesia yang siap berkompetisi memperebutkan 259.564 kursi.

Ketua Penanggung Jawab Panitia SNPMB Tahun 2025, Edwart Wolok mengatakan, sebagaimana tahun sebelumnya, UTBK-SNBT 2025 mengukur kemampuan dasar dan nalar peserta melalui soal Tes Potensi Skolastik (TPS), Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta Penalaran Matematika.

"Materi ujian dirancang untuk menjaring calon mahasiswa Indonesia terbaik yang siap bersaing secara global di masa depan," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Dirinya juga memastikan kesiapan Panitia SNPMB dan seluruh mitra perguruan tinggi negeri dalam menyelenggarakan UTBK-SNBT tahun 2025. Panitia akan melakukan pengawasan dengan ketat dan penerapan sistem teknologi canggih untuk menjamin transparansi dan keamanan selama ujian berlangsung.

Panitia SNPMB juga menerapkan sistem pengawasan dan keamanan digital guna meminimalisir potensi kecurangan.

"Untuk itu, kepada seluruh peserta UTBK, Panitia SNPMB mengimbau untuk hadir setidaknya 30 menit dari jadwal yang tertera di kartu peserta, mematuhi tata tertib ujian, dan menjaga kesehatan serta kondisi fisik selama mengikuti UTBK," ujar Eduart Wolok.