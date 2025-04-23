Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Materi Ujian UTBK SNBT 2025, Calon Mahasiswa Cek di Sini

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |08:20 WIB
Materi Ujian UTBK SNBT 2025, Calon Mahasiswa Cek di Sini
860.976 peserta se-Indonesia yang siap berkompetisi memperebutkan 259.564 kursi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2025 dimulai hari ini. Ada 860.976 peserta se-Indonesia yang siap berkompetisi memperebutkan 259.564 kursi. 

Ketua Penanggung Jawab Panitia SNPMB Tahun 2025, Edwart Wolok mengatakan, sebagaimana tahun sebelumnya, UTBK-SNBT 2025 mengukur kemampuan dasar dan nalar peserta melalui soal Tes Potensi Skolastik (TPS), Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta Penalaran Matematika. 

"Materi ujian dirancang untuk menjaring calon mahasiswa Indonesia terbaik yang siap bersaing secara global di masa depan," ujarnya, Rabu (23/4/2025). 

Struktur Soal Tes UTBK SNBT 2025

Dirinya juga memastikan kesiapan Panitia SNPMB dan seluruh mitra perguruan tinggi negeri dalam menyelenggarakan UTBK-SNBT tahun 2025. Panitia akan melakukan pengawasan dengan ketat dan penerapan sistem teknologi canggih untuk menjamin transparansi dan keamanan selama ujian berlangsung. 

Panitia SNPMB juga menerapkan sistem pengawasan dan keamanan digital guna meminimalisir potensi kecurangan. 

"Untuk itu, kepada seluruh peserta UTBK, Panitia SNPMB mengimbau untuk hadir setidaknya 30 menit dari jadwal yang tertera di kartu peserta, mematuhi tata tertib ujian, dan menjaga kesehatan serta kondisi fisik selama mengikuti UTBK," ujar Eduart Wolok. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174605//snbp-3B6g_large.jpg
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990//deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171167//snbp-bv6M_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/65/3156583//kip_kuliah-Uez9_large.jpg
Apakah KIP Kuliah Bisa Daftar Jalur Non SNBT?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143896//kuliah-78zh_large.jpg
Daftar 10 Jurusan Favorit IPB di SNBT dan SNBP 2025, Persaingan Ketat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/65/3142603//utbk_snbt-mtCp_large.jpg
Daftar Link Resmi dan Cara Download Sertifikat UTBK SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement