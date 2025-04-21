Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ujian UTBK 2025 Dimulai 23 April, Yuk Ikuti Tryout Online Gratis Hanya di Okezone

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |11:41 WIB
JAKARTA - Ujian UTBK 2025 dimulai 23 April hingga 3 Mei, yuk ikuti tryout online gratis hanya di Okezone. Tryout UTBK 2025 gratis hanya di Okezone demi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian.

Tryout UTBK 2025 ini bisa dijadikan latihan bagi para peserta sebelum mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.

Okezone bekerja sama dengan Genza dalam penyelenggaraan Tryout Online UTBK 2025.  Dengan mengikuti tryout UTBK akan memperbesar peluang masuk PTN impian karena terbiasa dengan latihan-latihan soal.

Dalam tryout UTBK 2025 gratis di Okezone berisi soal-soal latihan yang bisa dikerjakan calon mahasiswa sebelum nantinya tes UTBK sesungguhnya pada 23 April hingga 3 Mei 2025.

1. Tryout UTBK 2025 di Okezone

- Tryout Online UTBK Okezone 2025 di peruntukan bagi seluruh siswa/i dari semua jurusan.

- Setiap peserta harus melakukan login terlebih dahulu sebelum bisa mengikut Tryout Online UTBK Okezone 2025.

- Terdapat 2 jenis tes pada Tryout Online UTBK Okezone 2025, yaitu tes skolastik dan literasi yang akan terbagi lagi menjadi beberapa subtes.

- Para peserta diberikan kebebasan dalam mengerjakan soal dan tidak harus dikerjakan secara berurutan.

- Peserta diberikan waktu untuk mengerjakan Tryout Online UTBK Okezone 2025 selama 180 menit dan jika waktu habis maka jawaban akan di-submit secara otomatis.

- Setiap jawaban benar akan mendapatkan poin, sedangkan jawaban kosong dan salah tidak mendapatkan poin.

- Peserta dapat mengetahui nilai setelah selesai mengerjakan Tryout Online UTBK Okezone 2025.

- Setiap peserta dapat mengerjakan Tryout Online UTBK Okezone 2025 secara berulang.

2. Link Tryout UTBK 2025 

Berikut ini link tryout UTBK 2025 gratis hanya di Okezone

Link https://tryout.okezone.com/

 

