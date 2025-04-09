Ini Cara dan Link Tryout UTBK 2025 Gratis Hanya di Okezone

Ini Cara dan Link Tryout UTBK 2025 Gratis Hanya di Okezone. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Cara dan link tryout UTBK 2025 gratis hanya di Okezone. Tryout ini bisa dijadikan latihan bagi para peserta sebelum mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.

Okezone bekerja sama dengan Genza dalam penyelenggaraan Tryout Online SNBT 2025.

Dengan mengikuti tryout UTBK akan memperbesar peluang masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) karena terbiasa dengan latihan-latihan soal.

Dalam tryout UTBK 2025 gratis di Okezone berisi soal-soal latihan yang bisa dikerjakan calon mahasiswa sebelum nantinya tes UTBK sesungguhnya.

1. Cara dan Link Tryout UTBK 2025 Gratis

Link https://tryout.okezone.com/

- Tryout Online UTBK Okezone 2025 di peruntukan bagi seluruh siswa/i dari semua jurusan.

- Setiap peserta harus melakukan login terlebih dahulu sebelum bisa mengikut Tryout Online UTBK Okezone 2025.

- Terdapat 2 jenis tes pada Tryout Online UTBK Okezone 2025, yaitu tes skolastik dan literasi yang akan terbagi lagi menjadi beberapa subtes.

- Para peserta diberikan kebebasan dalam mengerjakan soal dan tidak harus dikerjakan secara berurutan.

- Peserta diberikan waktu untuk mengerjakan Tryout Online UTK Okezone 2025 selama 180 menit dan jika waktu habis maka jawaban akan di-submit secara otomatis.

- Setiap jawaban benar akan mendapatkan poin, sedangkan jawaban kosong dan salah tidak mendapatkan poin.

- Peserta dapat mengetahui nilai setelah selesai mengerjakan Tryout Online UTBK Okezone 2025.

- Setiap peserta dapat mengerjakan Tryout Online UTBK Okezone 2024 secara berulang.

2. Jadwal UTBK SNBT

Untuk diketahui, pendaftaran UTBK SNBT 2025 telah dimulai sejak 11 Maret 2025 dan ditutup pada 27 Maret 2025 pukul 15.00 WIB. Sementara itu, pelaksanaan UTBK sendiri akan berlangsung dalam rentang 10 hari, mulai 23 April hingga 3 Mei 2025.

Perlu dicatat, 1 Mei 2025 tidak ada ujian karena bertepatan dengan hari libur nasional.

3. Kuota SNBT

Menurut Tim Teknologi dan Sistem Informasi(TSI), Rizky Januar Akbar, tahun ini total kursi yang tersedia di UTBK-SNBT mencapai 259.564 kursi, jumlah yang lebih besar dibanding jalur SNBP.

“Untuk kursinya total di SNBT ini ada 259.564. Ini lebih besar dari SNBP yang jumlah kursinya hanya 181 dan ini dua kali lebih besar ya,” kata Rizky.

Namun, perlu diingat bahwa beberapa pusat UTBK di kota besar seperti Jakarta dan Jawa Barat mulai penuh. Oleh karena itu, peserta yang ingin memilih lokasi tertentu disarankan untuk segera menyelesaikan pendaftaran sebelum kehabisan kursi.