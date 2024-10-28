Latihan Tryout Online CPNS 2024 di Okezone Gratis, Ayo Merapat!

JAKARTA - Latihan Tryout CPNS 2024 bersama Okezone secara gratis masih bisa dilakukan secara online. Ini berlaku pagi peserta CPNS 2024 yang belum melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Tryout Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2024 dapat diakses melalui tautan ini https://cpns.okezone.com/.

Untuk tes SKD terbagi menjadi 3 kategori yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Kompetensi Kepribadian (TKP). Tes tersebut akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pada tryout online CPNS 2024 di Okezone akan tersedia soal-soal tersebut.

Tryout Online CPNS 2024 bersama Okezone memiliki banyak manfaat, di antaranya membantu calon pelamar untuk berlatih soal dalam sejumlah tahap SKD CPNS 2024.

Seperti diketahui, Tes SKD CPNS 2024 akan dilaksanakan pada 16 Oktober - 14 November 2024. SKD ini berisikan tiga tes di dalamnya yaitu, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan juga Tes Karakteristik Pribadi (TKP).