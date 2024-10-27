Kapan Ujian SKB CPNS 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA - Kapan ujian SKB CPNS 2024? ini jadwal lengkapnya. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah tahap ketiga dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

SKB ini akan dilaksanakan dari 20 November hingga 17 Desember 2024. Lalu, kapan ujian SKB CPNS 2024? mari kulik jadwal lengkapnya di sini. Menurut peraturan yang berlaku, SKB bertujuan untuk mengukur apakah kemampuan peserta sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk posisi yang dilamar.

Hanya peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang bisa mengikuti SKB. Berikut ini adalah cara pelaksanaan SKB CPNS 2024.

SKB akan dilakukan melalui ujian berbasis komputer (CAT) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga ujian ini dilakukan secara online. Materi ujian untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi terkait dan dimasukkan ke dalam bank soal CAT BKN. Sedangkan materi untuk jabatan pelaksana menggunakan soal yang sesuai dengan kelompok jabatan fungsional tersebut.

Berikut ini adalah Jadwal Pelaksanaan SKB CPNS 2024 yang telah dirangkum Okezone pada, Minggu (27/10/2024).

1. SKB Non-CAT: 20 November - 17 Desember 2024

2. Pemetaan lokasi SKB dengan CAT: 20-22 November 2024

3. Pemilihan lokasi SKB oleh peserta: 23-25 November 2024

4. Penarikan data final SKB: 26-28 November 2024