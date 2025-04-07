Daftar 5 PTN Top Pencetak PNS Terbanyak

JAKARTA - Daftar 5 PTN top pencetak PNS terbanyak. Sejumlah nama Perguruan Tinggi Negeri (PTN) top pencetak PNS terbanyak menarik diketahui. Dari sekian nama, salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).

Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih menjadi cita-cita bagi banyak lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Sederhana saja, pemilihan profesi PNS ini dianggap menjanjikan masa depan yang aman.

Tak heran, setiap tahun seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diserbu jutaan pelamar dari berbagai latar belakang pendidikan. Dari sekian banyak perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia, ada beberapa yang secara konsisten mencetak lulusan yang sukses menembus ketatnya seleksi CPNS. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut di antaranya.

1. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Universitas Gadjah Mada (UGM) dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik sekaligus terpopuler di Indonesia. Kampus yang berlokasi di Yogyakarta itu telah banyak mencetak pemimpin, birokrat hingga pengambil kebijakan di pemerintahan.

Selain itu, tradisi intelektual yang kuat serta dukungan program studi yang relevan dengan kebutuhan birokrasi menjadikan lulusan UGM kerap muncul dalam daftar PNS baru di berbagai kementerian dan lembaga negara. Tak heran, kampus ini menjadi salah satu kampus top yang mencetak PNS terbanyak.

Data BKN 2019 menyebut ada 30.555 lulusan mahasiswa yang lolos seleksi CPNS. Dari angka itu, lebih dari 3.000 di antaranya merupakan pelamar lulusan UGM.

2. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Berikutnya ada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Dikenal sebagai kampus yang berfokus pada bidang pendidikan, UPI banyak menghasilkan lulusan di bidang keguruan dan kependidikan.

Meski begitu, tak sedikit lulusan UPI juga mendaftar sebagai CPNS melalui berbagai posisi berbeda. Sebagian memilih formasi di instansi daerah.