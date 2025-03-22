Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Skor UTBK Unpad dan UI untuk Lolos SNBT 2025?

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |01:11 WIB
Berapa Skor UTBK Unpad dan UI untuk Lolos SNBT 2025?
UTBK Kampus UI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa skor UTBK Unpad dan UI untuk lolos SNBT 2025? Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 diperkirakan persaingan akan semakin ketat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri terkenal seperti Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI).

Sangat penting bagi calon mahasiswa baru yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di UNPAD dan UI untuk mempersiapkan diri dengan maksimal dalam SNBT jalu UTBK ini. Pertanyaan tentang skor UTBK yang diperlukan untuk lolos ke Unpad dan UI adalah pertanyaan yang paling sering muncul dari calon mahasiswa. 

Namun, tidak ada skor pasti yang dapat menjamin kelulusan karena skor minimum yang diperlukan setiap tahun dapat berubah-ubah karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah tingkat kesulitan UTBK, jumlah peserta, dan daya tampung program studi yang dipilih. Selain itu, passing grade untuk setiap program studi berbeda dan dipengaruhi oleh jumlah pendaftar dan kuota program.

1. Skor UTBK Unpad Berdasarkan Program Studi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional: 677,29

Program Studi Akuntansi: 675,48

Program Studi Ilmu Ekonomi: 634,49

Program Studi Bisnis Digital: 690,89

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189661/kampus-EYnc_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/624/3189628/snbp-Wh3v_large.jpg
Link Resmi dan Cara Cek Daya Tampung SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188291/kampus-Id38_large.jpg
Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188289/cari_kerja-5k03_large.jpg
5 Jurusan Kuliah IPS yang Lulusannya Sulit Dapat Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186832/kampus-PJ30_large.jpg
Daftar Kampus dengan Jurusan Ilmu Gizi Terbaik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186824/kampus-0qZ2_large.jpg
4 Fakultas Teknik Tertua di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement