Berapa Skor UTBK Unpad dan UI untuk Lolos SNBT 2025?

JAKARTA - Berapa skor UTBK Unpad dan UI untuk lolos SNBT 2025? Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 diperkirakan persaingan akan semakin ketat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri terkenal seperti Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI).

Sangat penting bagi calon mahasiswa baru yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di UNPAD dan UI untuk mempersiapkan diri dengan maksimal dalam SNBT jalu UTBK ini. Pertanyaan tentang skor UTBK yang diperlukan untuk lolos ke Unpad dan UI adalah pertanyaan yang paling sering muncul dari calon mahasiswa.

Namun, tidak ada skor pasti yang dapat menjamin kelulusan karena skor minimum yang diperlukan setiap tahun dapat berubah-ubah karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah tingkat kesulitan UTBK, jumlah peserta, dan daya tampung program studi yang dipilih. Selain itu, passing grade untuk setiap program studi berbeda dan dipengaruhi oleh jumlah pendaftar dan kuota program.

1. Skor UTBK Unpad Berdasarkan Program Studi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional: 677,29

Program Studi Akuntansi: 675,48

Program Studi Ilmu Ekonomi: 634,49

Program Studi Bisnis Digital: 690,89