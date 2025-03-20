Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University-Poltek Harapan Bersama Jalin Kerja Sama Pendidikan dan Penelitian

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |10:43 WIB
MNC University-Poltek Harapan Bersama Jalin Kerja Sama Pendidikan dan Penelitian
Kerja sama ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. (Foto: Okezone.com/MNC University)
A
A
A

JAKARTA – MNC University memperluas jaringan akademik dengan menjalin kerja sama strategis dengan Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber ). Kemitraan mencakup berbagai bidang penting, seperti program pendidikan bersama (seminar, workshop, dan dosen tamu), penelitian kolaboratif, studi banding laboratorium robotik, sertifikasi dosen, serta pengembangan jurnal akademik.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Rektor MNC University, Dendi Pratama, dan Wakil Direktur Poltek Harber, Ginanjar Wiro Sasmito, pada Jumat 14 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Dendi menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

"Kami optimistis bahwa sinergi ini akan membawa manfaat besar bagi kedua institusi, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperluas riset bersama, serta mendorong kontribusi akademik yang lebih luas melalui publikasi jurnal berkualitas," ujar Dendi, Kamis (20/3/2025). 

Selain itu, kolaborasi ini membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen dari kedua institusi untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Program seperti magang, pertukaran akademik, dan proyek penelitian bersama diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan industri.

Wakil Direktur Poltek Harber, Ginanjar Wiro Sasmito, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa kemitraan ini akan memberikan dampak positif bagi kedua institusi serta dunia industri.

"Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mencetak lulusan yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selain itu, kami juga ingin menghasilkan penelitian yang tidak hanya bermanfaat di lingkungan akademik, tetapi juga memiliki dampak luas bagi masyarakat," ujar Ginanjar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878//ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/65/3189833//mnc-KngZ_large.jpg
MNC University Gelar Seminar 'Empowered Leadership Through Financial Literacy' untuk Calon Pemimpin Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189070//polwan-xKMO_large.jpg
Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188781//mirwan-LvBc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188599//mnc_univ-tT0n_large.jpg
MNC University Gelar Seminar dan Workshop 'The Inside Circle: Start Small, Make It Happen' Bersama Duta Pembicara Muda Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188492//mnc_universiti-VKHa_large.jpg
HIMA Manajemen MNC University Gelar Workshop Pengembangan Diri dan Inovasi Bisnis: Mengelola Emosi dan Membangun Fondasi Design Thinking
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement