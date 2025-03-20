MNC University-Poltek Harapan Bersama Jalin Kerja Sama Pendidikan dan Penelitian

Kerja sama ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. (Foto: Okezone.com/MNC University)

JAKARTA – MNC University memperluas jaringan akademik dengan menjalin kerja sama strategis dengan Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber ). Kemitraan mencakup berbagai bidang penting, seperti program pendidikan bersama (seminar, workshop, dan dosen tamu), penelitian kolaboratif, studi banding laboratorium robotik, sertifikasi dosen, serta pengembangan jurnal akademik.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Rektor MNC University, Dendi Pratama, dan Wakil Direktur Poltek Harber, Ginanjar Wiro Sasmito, pada Jumat 14 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Dendi menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

"Kami optimistis bahwa sinergi ini akan membawa manfaat besar bagi kedua institusi, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperluas riset bersama, serta mendorong kontribusi akademik yang lebih luas melalui publikasi jurnal berkualitas," ujar Dendi, Kamis (20/3/2025).

Selain itu, kolaborasi ini membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen dari kedua institusi untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Program seperti magang, pertukaran akademik, dan proyek penelitian bersama diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan industri.

Wakil Direktur Poltek Harber, Ginanjar Wiro Sasmito, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa kemitraan ini akan memberikan dampak positif bagi kedua institusi serta dunia industri.

"Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mencetak lulusan yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selain itu, kami juga ingin menghasilkan penelitian yang tidak hanya bermanfaat di lingkungan akademik, tetapi juga memiliki dampak luas bagi masyarakat," ujar Ginanjar.