EDUKASI SEKOLAH

Gerhana Bulan Total Terjadi di Indonesia Hari Ini, Cek Cara Melihat dan Lokasinya

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |08:08 WIB
Gerhana Bulan Total Terjadi di Indonesia Hari Ini, Cek Cara Melihat dan Lokasinya
Gerhana Bulan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pada bulan Ramadhan tahun ini, sebuah fenomena astronomi langka akan terjadi: Gerhana Bulan Total. Peristiwa ini menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan bulan penuh keberkahan yang dinanti umat Muslim di seluruh dunia. 

Fenomena ini juga menarik perhatian para peneliti dan pecinta astronomi.

Gerhana Bulan Total diperkirakan berlangsung pada Maret 2025, saat Bumi berada di antara Matahari dan Bulan dalam satu garis lurus. Kondisi ini menyebabkan Bulan tertutup sepenuhnya oleh bayangan Bumi.

Warna kemerahan yang muncul pada Bulan selama gerhana ini sering disebut sebagai "Blood Moon."
Fenomena ini menghadirkan pemandangan spektakuler bagi masyarakat di sejumlah wilayah tertentu. Kejelasan visibilitasnya bergantung pada faktor cuaca serta letak geografis masing-masing daerah. Lalu, kapan peristiwa ini terjadi dan di mana saja dapat disaksikan? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

1. Jadwal Gerhana Bulan Total

Menurut informasi yang dihimpun, Gerhana Bulan Total diperkirakan terjadi pada malam ke-14 Ramadhan, tepatnya pada 14 Maret 2025. Peristiwa ini terjadi ketika Bumi berada di antara Matahari dan Bulan dalam satu garis lurus, sehingga cahaya Matahari tidak dapat langsung mencapai Bulan.

Akibat posisi tersebut, Bulan akan memasuki bayangan inti Bumi dan mengalami kegelapan total selama beberapa waktu. Fenomena ini menjadi momen langka yang menarik perhatian banyak orang, terutama para pengamat langit dan pecinta astronomi.

Selama gerhana ini, permukaan Bulan akan tampak berubah warna menjadi merah gelap atau kecokelatan. Fenomena ini dikenal sebagai "Bulan Darah" karena efek pembiasan cahaya Matahari oleh atmosfer Bumi. Warna yang muncul dapat bervariasi tergantung pada kondisi atmosfer saat itu, seperti keberadaan debu atau partikel lain di udara.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
