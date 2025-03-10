Berapa Kali Pembukaan Pendaftaran Beasiswa LPDP dalam Setahun?

JAKARTA – Berapa kali pembukaan pendaftaran Beasiswa LPDP dalam setahun? Bagi yang berencana melanjutkan pendidikan dengan beasiswa LPDP, penting untuk mengetahui berapa kali pendaftarannya dibuka dalam setahun.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) secara rutin membuka pendaftaran beasiswa dua kali dalam setahun, memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau doktoral, baik di dalam maupun luar negeri.

1. Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025

Pada tahun 2025, LPDP telah menetapkan jadwal pendaftaran untuk tahap pertama sebagai berikut:

- Pendaftaran Seleksi: 17 Januari – 17 Februari 2025

- Seleksi Administrasi: 18 Februari – 6 Maret 2025

- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 7 Maret 2025

- Pengajuan Sanggah: 8 – 10 Maret 2025

- Pengumuman Hasil Sanggah: 24 Maret 2025

- Seleksi Bakat Skolastik: 14 – 28 April 2025

- Pengumuman Hasil Seleksi Bakat Skolastik: 2 Mei 2025

- Seleksi Substansi: 6 Mei – 5 Juni 2025

- Pengumuman Hasil Seleksi Substansi: 19 Juni 2025

- Periode Perkuliahan Paling Cepat: Juli 2025

Informasi mengenai jadwal pendaftaran tahap kedua biasanya diumumkan pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juni atau Juli. Calon pelamar disarankan untuk memantau pengumuman resmi melalui situs dan media sosial LPDP untuk mendapatkan informasi terkini.