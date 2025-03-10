Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Kali Pembukaan Pendaftaran Beasiswa LPDP dalam Setahun?

Nabillah Syidah , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |05:10 WIB
Berapa Kali Pembukaan Pendaftaran Beasiswa LPDP dalam Setahun?
Berapa Kali Pembukaan Pendaftaran Beasiswa LPDP dalam Setahun?  (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berapa kali pembukaan pendaftaran Beasiswa LPDP dalam setahun? Bagi yang berencana melanjutkan pendidikan dengan beasiswa LPDP, penting untuk mengetahui berapa kali pendaftarannya dibuka dalam setahun. 

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) secara rutin membuka pendaftaran beasiswa dua kali dalam setahun, memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau doktoral, baik di dalam maupun luar negeri.

1. Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025

Pada tahun 2025, LPDP telah menetapkan jadwal pendaftaran untuk tahap pertama sebagai berikut:

- Pendaftaran Seleksi: 17 Januari – 17 Februari 2025

- Seleksi Administrasi: 18 Februari – 6 Maret 2025

- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 7 Maret 2025

- Pengajuan Sanggah: 8 – 10 Maret 2025

- Pengumuman Hasil Sanggah: 24 Maret 2025

- Seleksi Bakat Skolastik: 14 – 28 April 2025

- Pengumuman Hasil Seleksi Bakat Skolastik: 2 Mei 2025

- Seleksi Substansi: 6 Mei – 5 Juni 2025

- Pengumuman Hasil Seleksi Substansi: 19 Juni 2025

- Periode Perkuliahan Paling Cepat: Juli 2025

Informasi mengenai jadwal pendaftaran tahap kedua biasanya diumumkan pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juni atau Juli. Calon pelamar disarankan untuk memantau pengumuman resmi melalui situs dan media sosial LPDP untuk mendapatkan informasi terkini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183691/beasiswa-5DJx_large.jpg
5 Beasiswa Luar Negeri yang Masih Dibuka pada November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179188/beasiswa-pAI3_large.jpg
Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Beasiswa Penyelesaian Studi Doktor Dalam Negeri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/624/3157675/anak_sekolah-IVNC_large.jpg
Turunkan Angka Putus Sekolah, Tak Bisa Hanya Andalkan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/65/3155997/beasiswa-TqgR_large.jpg
Apakah Ada Batasan Usia untuk Daftar Beasiswa LPDP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/624/3155691/beasiswa-YwqH_large.jpg
Daftar Kriteria yang Bisa Ikut Beasiswa Unggulan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/624/3154525/pacu_jalur-vahl_large.jpg
Dhika Pacu Jalur Dapat Beasiswa Pendidikan Rp20 Juta dan Gelar Duta Pariwisata
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement