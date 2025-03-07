Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Lama Masa Kontrak PPPK? Simak Penjelasannya 

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |01:05 WIB
Berapa Lama Masa Kontrak PPPK? Simak Penjelasannya 
Berapa Lama Masa Kontrak PPPK? Simak Penjelasannya (Foto: Okezone.com/Kemenpan RB)
A
A
A

JAKARTA - Berapa lama masa kontrak PPPK? Simak penjelasannya. Pada tahun 2025, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang mengubah masa kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Sebelumnya, kontrak PPPK memiliki durasi antara 1 hingga 5 tahun dan memerlukan perpanjangan berkala. Kini, masa kontrak PPPK dapat berlaku hingga mencapai usia pensiun. 

Berikut penjelasan terkait kontrak PPPK 2025 dikutip dari berbagai sumber yang dirangkum Okezone (7/3/2025).

Perubahan Kebijakan Masa Kontrak PPPK

Sebelumnya, PPPK menghadapi ketidakpastian terkait perpanjangan kontrak yang bergantung pada evaluasi kinerja dan kebutuhan instansi. Proses perpanjangan ini sering menimbulkan kekhawatiran bagi pegawai yang merasa telah bekerja maksimal namun tetap harus mengajukan perpanjangan kontrak. Dengan kebijakan baru ini, PPPK yang memenuhi syarat dapat bekerja hingga usia pensiun tanpa perlu khawatir akan perpanjangan kontrak yang memakan waktu. 

Syarat Perpanjangan Kontrak Hingga Pensiun

Meskipun masa kontrak PPPK kini bisa berlaku hingga pensiun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tidak semua PPPK bisa langsung mendapatkan kontrak yang berlaku hingga usia pensiun. Syarat utama untuk mendapatkan kontrak jangka panjang ini adalah penilaian kinerja yang baik. Artinya, jika seorang PPPK memiliki kinerja yang buruk atau tidak memenuhi standar yang diharapkan, maka masa kontraknya bisa diputus lebih awal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kualitas kinerja pemerintah tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187966//pppk-xeRE_large.jpg
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/624/3188011//pppk-4coI_large.jpg
Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/624/3187450//guru-iQb4_large.jpg
Kisah Asnat Nenabu, Guru PAUD Honorer yang Diangkat Jadi PPPK Setelah 36 Tahun Mengabdi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850//pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791//pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180921//guru-vX82_large.jpg
Kisah Miris Guru Pedalaman Toraja, Terlilit Utang Ongkos Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement