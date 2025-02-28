Sampai Kapan Bantuan KIP Kuliah Berlaku?

JAKARTA – Sampai kapan bantuan KIP Kuliah berlaku? Hal ini kerap dipertanyakan para mahasiswa yang menjadi penerima program KIP Kuliah.

Pemerintah membuat banyak program untuk membantu masyarakat kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan hingga jenjang perkuliahan. Salah satu program yang disiapkan adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Pendaftaran KIP Kuliah selalu dibuka bersamaan dengan jadwal penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), juga jalur mandiri.

Program ini memberikan peluang kepada calon mahasiswa baru yang akan melanjutkan kuliah dengan bantuan pembiayaan yang memiliki durasi tertentu, bergantung dengan program studi yang diambil.

Lantas, sampai kapan bantuan KIP Kuliah berlaku? Berikut Okezone merangkum dari berbagai sumber mengenai jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberian KIP Kuliah, Jumat (28/2/2025).

1. Jangka Waktu Pemberian KIP Kuliah Program Reguler

1. Program Sarjana: Maks. 8 semester

2. Program D4: Maks. 8 semester

3. Program D3: Maks. 6 semester

4. Program D2: Maks. 4 semester