HOME EDUKASI KAMPUS

UI Gelar Wisuda 1.954 Wisudawan Sarjana dan Vokasi, 528 Raih Predikat Cum Laude

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |23:26 WIB
UI Gelar Wisuda 1.954 Wisudawan Sarjana dan Vokasi, 528 Raih Predikat Cum Laude
Wisuds UI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Universitas Indonesia (UI) menggelar wisuda untuk program Sarjana dan Vokasi. Dalam momen kali ini, Rektor UI Prof Heri Hermansyah, IPU melepas 1.954 wisudawan yang terdiri dari 582 meraih predikat Cum-Laude dan 42 wisudawan meraih predikat Summa Cum-Laude.

1. Tuntaskan Perjalanan Akademik

Acara wisuda ini diadakan di Balairung UI, Kampus UI Depok dengan dihadiri oleh para wisudawan beserta keluarga dan dosen. Dalam momen wisuda kali ini, Heri juga tak luput mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilannya dalam menyelesaikan studinya selama empat tahun.

 “Saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan keluarga besar. Selamat atas keberhasilan menuntaskan perjalanan 4 tahun yang penuh makna di kampus perjuangan ini. Selamat atas dedikasi tanpa henti, kerja keras yang tak kenal lelah, dan semangat yang tak pernah padam dalam mengejar mimpi,” ujar Heri saat sambutan dalam Wisuda Universitas Indonesia Program Sarjana dan Vokasi di Balairung UI, Kampus UI, Depok, Sabtu (22/02/2025).

2. Statistik Lulusan

Dalam wisuda kali ini, UI melepaskan sebanyak 1.954 wisudawan dengan 582 wisudawan meraih predikat Cum-Laude dan sebanyak 24 wisudawan meraih predikat Summa Cum-Laude, adapun Statistik Lulusan Gasal 2024/2025 berdasarkan fakultasnya sebagai berikut:

 

