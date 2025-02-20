Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos UNDIP SNBP 2025

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor SNBP UNDIP 2025. Universitas Diponegoro (UNDIP) menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang banyak diminati dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Banyak calon mahasiswa berusaha memahami berapa rata-rata nilai rapor yang dibutuhkan agar dapat diterima di program studi pilihan mereka. Persaingan yang ketat membuat pengetahuan tentang rata-rata nilai dan strategi yang tepat menjadi kunci sukses dalam seleksi ini.

Jadwal Pendaftaran SNBP 2025

Pendaftaran SNBP 2025 dijadwalkan berlangsung mulai 4 hingga 18 Februari 2025. Sebelum mendaftar, calon peserta wajib melakukan registrasi akun siswa yang dibuka pada 13 Januari dan berakhir pada 18 Februari 2025. Sementara itu, pengumuman hasil seleksi SNBP akan disampaikan pada 18 Maret 2025. Oleh karena itu, calon mahasiswa diharapkan untuk memperhatikan setiap tahapan agar tidak ketinggalan informasi penting terkait proses seleksi.

Pentingnya Nilai Rapor dalam SNBP

Dalam SNBP, nilai rapor menjadi indikator utama dalam proses seleksi. Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi akademik untuk masuk perguruan tinggi negeri tanpa harus mengikuti tes tertulis. Namun, selain nilai rapor, faktor lain seperti keaktifan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan rekomendasi dari sekolah juga turut berperan dalam menentukan kelulusan.

Meskipun nilai rapor menjadi komponen utama, calon mahasiswa tidak boleh mengabaikan aspek lain yang dapat mendukung peluang diterima. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk tidak hanya menjaga konsistensi akademik tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan yang relevan dengan bidang studi yang diincar.

Perkiraan Rata-Rata Nilai Rapor untuk Semua Program Studi di UNDIP

Perlu diketahui prediksi nilai rata-rata SNBP 2025 di bawah ini bukan data resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melainkan beberapa sumber yang dikutip pada Selasa, (18/2/2025)

Berikut adalah daftar perkiraan rata-rata nilai rapor SNBP untuk semua program studi di UNDIP:

Administrasi Bisnis: 92,43

Administrasi Publik: 92.20

Administrasi Publik Kampus Rembang: 84,02

Agribisnis: 89,60

Agroekoteknologi: 88,91

Akuakultur: 84,78

Akuntansi: 93,59

Akuntansi Perpajakan: 89,61

Antropologi Sosial: 87,48

Arsitektur: 91,36

Bahasa Dan Kebudayaan Jepang: 88,01

Bahasa Asing Terapan: 83,36

Biologi: 87,07

Bioteknologi: 89,01

Bisnis Digital: (Prodi Baru)

Ekonomi: 91,55

Ekonomi Islam: 89,15

Farmasi: 92,51

Fisika: 85,40

Gizi: 92,79

Hubungan Internasional: 92,36

Hukum: 93,81

Ilmu Kelautan: 87,42

Ilmu Komunikasi: 92,97

Ilmu Pemerintahan: 91,07

Ilmu Perpustakaan: 89,18

Informatika: 94,11

Informasi Dan Humas: 84,78

Kedokteran: 95,11

Kedokteran Gigi: 88,12

Keperawatan: 93,95

Kesehatan Masyarakat: 93,41

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja: (Prodi Baru)

Kimia: 86,61

Manajemen: 93,99

Manajemen Dan Administrasi Logistik: 86,07

Manajemen Sumberdaya Perairan: 85,11

Matematika: 87,82

Oseanografi: 86,59

Perencanaan Tata Ruang Dan Pertanahan: 83,90

Perencanaan Wilayah Dan Kota: 90,14

Perikanan Tangkap: 83,97

Peternakan: 89,59

Psikologi: 86,91

Rekayasa Perancangan Mekanik: 83,28

Sastra Indonesia: 88,92

Sastra Inggris: 90,56

Sejarah: 87,66

Statistika: 91,39

Teknik Elektro: 90,49