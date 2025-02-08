Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengulik Riwayat Pendidikan Damar Canggih Wicaksono, Anak Dono Warkop yang Berprofesi Sebagai Ahli Nuklir

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |19:55 WIB
Mengulik Riwayat Pendidikan Damar Canggih Wicaksono, Anak Dono Warkop yang Berprofesi Sebagai Ahli Nuklir
Mengulik Riwayat Pendidikan Damar Canggih Wicaksono, Anak Dono Warkop yang Berprofesi Sebagai Ahli Nuklir (Foto: Freepik)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Damar Canggih Wicaksono sebagai salah satu anak mendiang legenda komedian Dono Warkop menarik diketahui. Setelah menikah, Damar diketahui bekerja di luar negeri.

1. Sosok Damar

Saat ini, Damar bekerja sebagai peneliti di laboratorium Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf Jerman. Wajah Damar Wicaksono sukses membuat netizen salah fokus karena dinilai kini sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Selain memiliki prestasi di bidang akademik, ia juga banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah Best Professional Paper diberikan Nuclear and Industrial Engineering pada Mei 2018.

2. Riwayat Pendidikan Damar Canggih Wicaksono

Dono dan Titi orangtua Damar, menikah pada tahun 1977 dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Andika Aria Sena, Damar Canggih Wicaksono, dan Satrio Sarwo Trengginas Sang ibu kemudian meninggal dunia pada tahun 1999 karena penyakit kanker payudara.
Ia memiliki satu kakak dan satu adik, yakni Andika Aria Sena dan Satrio Sarwo Trengginas. Damar Wicaksono diketahui merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada. Dia kuliah di jurusan teknik nuklir pada tahun 2004 hingga 2009. Setelah lulus dari UGM, Damar melanjutkan studi S2 di luar negeri.
Dia berkuliah di Ecole Polytechnique Federale de Lausanne pada tahun 2010 di jurusan yang sama. Damar Wicaksono kemudian melanjutkan studi S3 di Universitas yang sama dalam program studi Fisika hingga lulus pada tahun 2018.
Itulah informasi terkait riwayat pendidikan Damar Canggih Wicaksono yang bisa Anda simak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu terus update berita dan info terkini Anda hanya di Okezone.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)


