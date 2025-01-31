Link dan Cara Mudah Kompres Foto 100 KB untuk Daftar SNPMB 2025

JAKARTA - Berikut link gratis dan cara mudah kompres foto 100kb buat daftar SNMPB 2025 akan diulas Okezone. Pendaftaran akun SNPMB 2025 memerlukan foto dengan ukuran maksimal 100KB. Bagi banyak calon peserta, ini bisa menjadi tantangan jika ukuran foto yang diunggah lebih besar dari yang disyaratkan.

Artikel ini membahas cara mudah untuk mengkompres foto hingga mencapai ukuran 100KB, lengkap dengan link situs yang dapat membantu Anda.

Mengapa foto harus 100kb? SNPMB 2025 menetapkan batasan ukuran foto agar mempermudah proses upload dan memastikan kualitas gambar tetap optimal. Foto yang terlalu besar akan sulit diunggah, sementara foto yang terlalu kecil mungkin kehilangan detail yang penting.

1. Cara Mudah Kompres Foto 100KB



Berikut langkah-langkah kompres foto yang bisa dilakukan dengan mudah:

- Pilih situs kompresi foto online. Beberapa situs web yang dapat membantu mengkompres foto secara gratis adalah TinyPNG, ILoveIMG, Compress JPEG

- Unggah foto Anda setelah memilih salah satu situs kompresi di atas, buka situsnya, lalu klik tombol untuk mengunggah foto yang ingin Anda kompres.

- Proses Kompresi Secara otomatis, situs web tersebut akan mengkompres foto Anda menjadi ukuran yang lebih kecil tanpa mengurangi kualitas gambar secara signifikan. Beberapa situs bahkan memberikan informasi tentang seberapa banyak ukuran foto yang telah dikurangi.

- Download foto yang sudah dikompress, setelah foto selesai diproses, klik tombol "Download" untuk menyimpan foto yang sudah memiliki ukuran 100KB atau lebih kecil.

2. Tips Mengkompres Foto Agar Tetap Berkualitas

- Gunakan Format JPG atau PNG: Kedua format ini lebih efisien untuk kompresi gambar.

- Periksa Resolusi Foto: Pastikan foto Anda masih jelas dan tidak kabur setelah dikompres.

- Gunakan Aplikasi Kompresi di Smartphone: Jika Anda tidak menggunakan komputer, aplikasi seperti "Photo Compress 2.0" di Android atau "Image Size" di iOS juga dapat membantu.

- Itulah informasi terkait link dan cara mudah kompres foto 100kb untuk daftar SNPMB 2025. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa dengan mudah melengkapi persyaratan pendaftaran SNPMB 2025 tanpa kendala ukuran foto.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)