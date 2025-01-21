Ini Pengakuan Mendiktisaintek Satryo Soemantri soal Pemecatan ASN hingga Rekaman Suara Marah-Marah

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro buka suara soal pemecatan ASN Kemdiktisaintek hingga rekaman suara yang marah-marah sehingga viral di media sosial.

Satryo membantah dirinya melakukan pemecatan, tetapi menyebut mutasi dan rotasi yang merupakan hal biasa di suatu instansi atau kementerian.

"Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada, pemerintah itu, kementerian mengadakan mutasi atau rotasi, benar-benar sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi, lembaga dari pemerintah maupun non-pemerintah," kata Satryo di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025) malam.

1. Berdiskusi dengan Neni Herlina

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan, setelah panjang lebar berdiskusi dengan pegawai Kemdiktisaintek yang diberhentikan mendadak Neni Herlina, juga Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno, mereka akhirnya memahami kebijakan tersebut.

"Dan mereka akhirnya mengerti bahwa tidak selamanya penempatan orang itu persis seperti yang diharapkan. Kita memang perlu berharap, tetapi juga ada penugasan lain, dan kita perlu menetapkan mereka pada tempat-tempat yang mungkin berbeda, tetapi saya kira itu juga terbaik untuk mereka," paparnya.

Dia juga mengemukakan, pihak Kemdiktisaintek juga telah berusaha sebaik mungkin melayani semua staf yang ada, serta bekerja sama dengan baik dengan mereka.

"Sehingga harapan kami ke depan, nanti kementerian ini punya satu prestasi yang cukup baik, di mana staf-nya pun kita berharap juga mempunyai kesejahteraan yang memadai," ucapnya.

2. ASN Lakukan Demo Bagian dari Restrukturisasi Jajaran

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan dua tokoh demonstrasi yang melakukan aksi pada Senin (20/1) pagi merupakan bagian dari restrukturisasi jajaran Kemdiktisaintek.

"Saya, Mendiktisaintek telah mengundang dua tokoh aksi tersebut, yaitu saudari Neni dan saudara Witno. Kami undang di kediaman kami di sini, kita berbicara dan berdiskusi dengan jajaran kami dari Kemdiktisaintek, di mana pada intinya saya menyampaikan kepada mereka semua, baik jajaran saya maupun kedua tokoh aksi tersebut, bahwa kementerian kami ini sedang mengadakan restrukturisasi," katanya.

Restrukturisasi tersebut, lanjut dia, termasuk penetapan personel, staf, dan karyawan akibat pemisahan Kemdiktisaintek dari Kemendikbudristek pada tahun 2024.

"Tentu ada beberapa tempat-tempat baru yang harus diisi juga dan tempat-tempat yang sudah ada itu akan dilihat kembali mengenai peranan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta kesesuaian dengan staf yang ada," ujar dia.

Dia menegaskan, dalam proses menetapkan birokrasi struktur kementerian, memang cukup banyak staf atau karyawan yang ditempatkan kembali.

"Itu yang kami sampaikan pada teman-teman berdua dari lokasi tersebut untuk dipahami, dan kami juga mengatakan pada mereka berdua, kami akan terus bekerja ke depan supaya kementerian ini mampu menjalankan peranan yang ditetapkan oleh Presiden terhadap Kementerian kami," ucapnya dilansir Antara.

Dia juga mengemukakan, tugas, peran, dan fungsi kementerian serta personel maupun stafnya, dalam membuat suatu kebijakan kementerian yang bersangkutan dengan karyawan, staf, dan personel selalu mengutamakan kesesuaian dan kemampuan kompetensi dari yang bersangkutan.