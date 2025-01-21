Apakah Siswa Sekolah Libur Tanggal 28 Januari 2025?

JAKARTA - Apakah siswa sekolah libur tanggal 28 Januari 2025? Pada bulan Januari 2025, siswa sekolah di Indonesia akan menikmati libur panjang selama lima hari.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 yang mencatatkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun ini. Libur nasional ini berlaku untuk seluruh masyarakat, termasuk siswa sekolah.

Libur panjang ini akan dimulai pada akhir pekan, tepatnya pada tanggal 25 dan 26 Januari 2025, yang jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian, libur berlanjut dengan libur nasional pada Senin, 27 Januari 2025, yang diperingati sebagai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

1. Libur Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

Pada Selasa, 28 Januari 2025 akan ada cuti bersama untuk memperingati Tahun Baru Imlek. Hari tersebut terletak di antara dua hari libur nasional, yaitu Peringatan Isra Mi'raj pada Senin (27/1/2025) dan Tahun Baru Imlek pada Rabu (29/1/2025).

Keputusan menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai libur nasional ini merespons permintaan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia untuk mengakui Imlek sebagai hari besar nasional.

Hal ini terjadi setelah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Inpres 14/1967 yang membatasi adat dan budaya Tionghoa. Sejak 17 Februari 2000, Imlek resmi menjadi libur nasional.

Pada tahun ini, Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili akan jatuh pada Rabu, 29 Januari 2025. Di hari pertama Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya merayakan dengan makan malam bersama keluarga, memberikan angpao, dan mengunjungi kerabat. Perayaan ini berlangsung hingga hari ke-15, yang dikenal dengan Cap Go Meh.

2. Libur Anak Sekolah

Dengan adanya libur panjang ini, siswa sekolah tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat tetapi juga dapat merayakan Tahun Baru Imlek bersama keluarga mereka. Libur pada 28 dan 29 Januari 2025 memberikan ruang untuk menikmati momen berharga sebelum kembali beraktivitas di sekolah.

Jadi, pada tanggal 28 Januari 2025, siswa akan mendapatkan libur cuti bersama, dan pada 29 Januari 2025, libur nasional Tahun Baru Imlek.

