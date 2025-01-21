Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jalan Penuh Lumpur, Curhat Anak SMK Jakarta Sulit Akses ke Sekolah: Saya Minta Bantuan Pak Menteri Pendidikan

Nabillah Syidah , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |11:00 WIB
Jalan Penuh Lumpur, Curhat Anak SMK Jakarta Sulit Akses ke Sekolah: Saya Minta Bantuan Pak Menteri Pendidikan
Seorang siswa SMK Cengkareng 2 menyampaikan permohonan langsung ke Menteri Pendidikan terkait jalan berlumpur. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Seorang siswa di Jakarta Barat menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan menuju sekolah berlumpur dan sulit dilalui. Dalam unggahan viral, siswa tersebut meminta perhatian pemerintah untuk segera memperbaiki akses jalan demi kelancaran aktivitas belajar mengajar.

1. Jalan Becek 

Unggahan akun Instagram @jakartabarat24jam menjadi sorotan setelah membagikan video seorang siswa dari Cengkareng yang mengeluhkan kondisi jalan berlumpur dan becek di sekitar sekolahnya.

Seorang siswa dari SMK Cengkareng 2, Jakarta Barat, menyampaikan permohonan langsung kepada Menteri Pendidikan melalui media sosial. Dalam pesannya, siswa tersebut mengungkapkan kondisi akses jalan menuju sekolah yang memprihatinkan.

"Saya minta bantuannya, Pak Menteri Pendidikan. Saya dari SMK Cengkareng 2, Jakarta Barat. Akses jalan masuk sekolahnya penuh lumpur, Pak," katanya, Selasa (21/1/2025). 

2. Dikomentari Netizen

Video yang diterima melalui pesan langsung (DM) itu pun mengundang berbagai komentar dari warganet, yang sebagian besar meminta perhatian pemerintah setempat untuk segera memperbaiki jalan tersebut agar lebih layak dilalui, terutama bagi pelajar yang setiap hari menggunakannya.

“Cc @binamargadki tuh ada jalan penuh lumpur di Jakarta Barat daerah Cengkareng,” tulis akun r*f*fr*hm*n104

Jalanan

“Laporan ke aplikasi. JAKI,” saran dari akun di*h_s*r*nt*n

“Aduh..dek..ibu jg tinggal di Cengkareng...tergantung aparat setempat dek...Lurahnya.. RW nya RT nya...ayo viral kan biar tembus tuh..kl wilayah ibu Alhamdulillah...jln bagus... keskolh jg ank2 byk aset jln yg bgus…” kata akun l*lp*y*h

“Tolong lah pak/bu bantuin @kementerianpu @kemendikdasmen @pramonoanungw” tulis akun h*l*sscy61

 

