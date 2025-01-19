Riwayat Pendidikan Deddy Corbuzier yang Marah-Marah ke Anak Sekolah Gegara Keluhkan Menu MBG

JAKARTA - Riwayat pendidikan Deddy Corbuzier yang marah-arah ke anak sekolah gegara keluhkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan. Pasalnya dirinya menyampaikan kata-kata kasar terhadap anak sekolah tersebut.

"Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak ada satu video yang saya lihat. Ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak pala lu pea kurang enak ayamnya makan siang bergizi gratis," ujar Deddy dalam video yang dikutip dari salah satu akun X, Minggu (19/1/2025).

1. Riwayat Pendidikan Deddy Corbuzier

Diketahui bahwa Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier merupakan lulusan dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Dirinya mengambil jurusan psikologi dan lulus pada 1999.

Deddy Cahyadi kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di University of London dengan mengambil psikologi. Terakhir, dia menempuh pendidikan doctoral in magic di International Magician Society Academy dari Amerika Serikat dan lulus dengan gelar PhD.

2. Kata Deddy soal Program MBG

Menurut Deddy, program Makan Bergizi Gratis baru dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo. Program ini harus disyukuri dan dinikmati selama pelaksanaan karena tujuannya tentu baik bagi seluruh siswa di Indonesia.

3. Pengalaman Ajari Azka

Dirinya juga pernah marah sewaktu anaknya, Azka bilang tidak enak terhadap makanan yang dibagikan. Dia bilang kepada Azka bahwa makanan tersebut dinikmati banyak orang selama syuting dan harus bersyukur terhadap hal yang dibagikan tersebut.

"Anak saya Azka dari dulu ikut saya syuting di mana-mana yang saya kasih makan adalah makan box yang ada di sana, yang buat semua orang. Dan kalau dia (Azka) ngomong sama saya, pak gak enak, aku mau yang lain, saya tabok. Tanya anaknya, saya tabok," tegas Deddy.