Viral! Makan Siang Gratis Isinya Lengkuas, Anak Sekolah Ini Ngadu ke Prabowo

JAKARTA - Sebuah unggahan di media sosial menghebohkan netizen setelah pembagian makan siang gratis berujung salah paham lucu. Seorang siswa mendapati "daging ayam" dalam makan siangnya ternyata hanyalah lengkuas.

Dalam video yang diunggah oleh akun @iwi.iiiii20110611 dan dibagikan ulang oleh @dagelanviral, terlihat anak tersebut mengira dirinya mendapatkan daging ayam. Namun, setelah diperhatikan, ternyata yang ia dapatkan hanyalah potongan lengkuas.

"Ngakak, ngakak gegara dapat lengkuas di program makan gizi gratis di sekolahnya anak ini mengadu ke prabowo," tulis keterangan unggahan tersebut.

1. Jadi Humor Netizen

Peristiwa ini sontak mengundang tawa warganet. Banyak yang bercanda bahwa lengkuas tersebut terlihat seperti daging ayam, sehingga tak heran penerimanya keliru.

“Padahal sudah seneng dapet dagingnya ukuran besar, ternyata zonk hahahahaha????????????????????,” tulis akun r*f*n_r*zk*

“Ini persis pas gw kondangan malah ambilnya lengkuas bukan dagging tp mau ambil lg gengsi jd mkn aja sayur sop sma nasi????,” komentar dari akun v*rs*r*y*_*th*s.

“Emang lengkuas dan potongan daging ayam agak mirip ???? jadi dimaklum karena petugasnya juga manusia biasa bukan anu boyy,” tulis akun lain x*v*r_m*k**p

2. Senggol Akun Gerindra

Meski dibalut humor, beberapa warganet mengingatkan agar penyelenggara program makan gratis lebih memperhatikan penyajian makanan, terutama saat didistribusikan ke sekolah-sekolah. Mereka berbondong-bondong menandai akun resmi Partai Gerindra di kolom komentar.

‘@gerindra tolong yg bagian masak di sidak cara kerjanya dan pembagian makanannya bagaimana porsinya di dapur dan yg di sebarkan apakah sesuai kalau sisa bnyak di dapur brrti anggarannya terlalu bnyak shingga menimbulkan korupsi di tingkat masyarakat ,” komentar akun sc*rsky_k*zum*

“Tolong dikasih paham untuk yang membuat program makan siang disekolah anak ini min @gerindra ???????? biar lebih teliti lagi ke depannya,soalnya aku dulu juga pernah merasakan apa yg adik ini rasakan pas diperasmanan nikahan orang,pertamanya senang tapi akhirnya sedih ????????????????,” ngkap salah satu netizen r*t_6

“Program nya bagus ???????????????????? tapi eksekusi nya amburadul heeeeee,” tulis akun r*chm*t_dbb0rn**

Kejadian ini menjadi sorotan publik, terutama karena program makan siang gratis bertujuan memberikan asupan gizi yang layak bagi siswa. Evaluasi dan pengawasan ketat dari pihak terkait tentu diperlukan agar insiden serupa tidak terulang kembali.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)