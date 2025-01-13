Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Wacana Libur Sekolah Selama Ramadhan, Mendikdasmen: Diputuskan Minggu Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |18:17 WIB
Wacana Libur Sekolah Selama Ramadhan, Mendikdasmen: Diputuskan Minggu Ini
Mendikdasmen soal Libur Sekolah pada Bulan Ramadhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan keputusan soal wacana libur sekolah sebulan selama Ramadan akan diputuskan dalam minggu ini. 


1.    Pengumuman Minggu Ini


Dia mengatakan bahwa pengumuman ini akan menunggu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar kembali ke Tanah Air yang tengah berada di Arab Saudi, karena sekolah Madrasah berada di bawahnya.


"Insyaallah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini, mudah-mudahan ya. Karena Pak Nazar (Menag) kan sedang ke Saudi untuk urusan haji, mungkin nanti mudah-mudahan setelah beliau kembali sudah ada keputusan," tegas Mu'ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).


2.    Diterbitkan Surat Edaran


Mu'ti pun menegaskan akan diterbitkan Surat Edaran dalam rangka mengatur libur sekolah pada saat Ramadan. Dia memastikan bahwa aturannya harus sama antara sekolah dengan madrasah.


"Kan tadi umumkan langsung nanti kita umumkan langsung nanti ada surat edaran ya, surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian. Tapi intinya keputusannya supaya sama antara sekolah dengan madrasah. Jangan sampai nanti selama Ramadan masa aktif sekolah dan libur itu tidak sama antara sekolah dengan madrasah," tegasnya. 

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
