Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Resmikan Gedung Fakultas Ilmu Administrasi UI, Ini Pesan Menko AHY

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |11:16 WIB
Resmikan Gedung Fakultas Ilmu Administrasi UI, Ini Pesan Menko AHY
Menko AHY Resmikan Gedung Fakultas Ilmu Administrasi UI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan gedung baru Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Depok, Jawa Barat pada hari ini.

Peresmian Gedung FIA UI ditandai dengan pemukulan Gong dan penandatanganan prasasti oleh Menko AHY.

"Saya ucapkan selamat kepada semuanya, semoga sinergi dan kolaborasi ini bisa terus dibangun kami dengan senang hati membuka ruang jika ad masukan masukan secara akademis, maupun lainnya termasuk kalau ada hal yang perlu kami dengarkan Kemenko IPK sebagai institusi yang baru didirikan siap bekerja sama dengan semua pihak," ucap AHY, Jumat (10/1/2025).

Menko AHY

Dalam peresmian ini, Menko AHY didampingi Rektor UI Heri Hermansyah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Dekan FIA UI Chandra Wijaya, Wakil Menteri PU Diana Kusuma Astuti, Ketua BPK RI periode 2019-2022 Agung Firman Sampurna dan pejabat lainnya.

"Kami ingin menghadirkan pertumbuhan ekonomi tentunya efektivitas antar wilayah semakin memudahkan kehidupan dan pekerjaan manusia juga transportasi barang dan jasa. Insyaallah Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 dimulai dari membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Selamat kepada Universitas Indonesia," tambahnya.

Sekadar informasi, anggaran pembangunan Gedung FIA UI mencapai Rp126 miliar dengan masa pelaksanaan Desember 2022 - Desember 2023. Gedung FIA UI terdiri dari 9 lantai dan 1 rooftop, kapasitas ruang kelas 1.200 mahasiswa, kapasitas ruang dosen 75 orang, dan kapasitas auditorium 600 orang.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165312/ui-Qjsn_large.jpg
Kantongi Suara Terbanyak, Pramudya Jadi Ketum Iluni UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/65/3149737/kampus-kYt0_large.jpg
UI dan UTP Malaysia Sepakat Lakukan Pertukaran Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/65/3149158/ui_tembus_rangking_dunia_189_saleh_husin_alhamdulillah-TsIb_large.jpg
UI Tembus Rangking 189 Dunia, Saleh Husin: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/65/3148023/link_hasil_ppkb_ui_2025_ini_cara_cek_dan_daftar_ulangnya-gWU0_large.jpg
Link Hasil PPKB UI 2025, Ini Cara Cek dan Daftar Ulangnya!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement