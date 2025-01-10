Resmikan Gedung Fakultas Ilmu Administrasi UI, Ini Pesan Menko AHY

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan gedung baru Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Depok, Jawa Barat pada hari ini.

Peresmian Gedung FIA UI ditandai dengan pemukulan Gong dan penandatanganan prasasti oleh Menko AHY.

"Saya ucapkan selamat kepada semuanya, semoga sinergi dan kolaborasi ini bisa terus dibangun kami dengan senang hati membuka ruang jika ad masukan masukan secara akademis, maupun lainnya termasuk kalau ada hal yang perlu kami dengarkan Kemenko IPK sebagai institusi yang baru didirikan siap bekerja sama dengan semua pihak," ucap AHY, Jumat (10/1/2025).

Dalam peresmian ini, Menko AHY didampingi Rektor UI Heri Hermansyah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Dekan FIA UI Chandra Wijaya, Wakil Menteri PU Diana Kusuma Astuti, Ketua BPK RI periode 2019-2022 Agung Firman Sampurna dan pejabat lainnya.

"Kami ingin menghadirkan pertumbuhan ekonomi tentunya efektivitas antar wilayah semakin memudahkan kehidupan dan pekerjaan manusia juga transportasi barang dan jasa. Insyaallah Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 dimulai dari membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Selamat kepada Universitas Indonesia," tambahnya.

Sekadar informasi, anggaran pembangunan Gedung FIA UI mencapai Rp126 miliar dengan masa pelaksanaan Desember 2022 - Desember 2023. Gedung FIA UI terdiri dari 9 lantai dan 1 rooftop, kapasitas ruang kelas 1.200 mahasiswa, kapasitas ruang dosen 75 orang, dan kapasitas auditorium 600 orang.

(Dani Jumadil Akhir)