HOME EDUKASI SEKOLAH

Tahun Baru 2025, Menbud Harap Seni Budaya Tradisional Diapresiasi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |09:48 WIB
Tahun Baru 2025, Menbud Harap Seni Budaya Tradisional Diapresiasi
Menteri Kebudayaan Harap Seni Budaya Tradisional Diapresiasi (Foto: Dokumentasi Kementerian Kebudayaan)
JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon berharap seni dan budaya tradisional semakin semarak dan dapat apresiasi masyarakat pada 2025.

"Kita berharap, di tahun 2025 budaya kita semakin semarak, semakin ada apresiasi dari masyarakat terhadap seni dan budaya termasuk musik-musik tradisional dari daerah kita masing-masing," kata Fadli dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Dirinya menyambut baik pelaksanaan pentas musik di ruang publik. Dia mengatakan, pertunjukan musik tradisional itu merupakan respons dari komunitas musik dan difasilitasi Kementerian Kebudayaan. Kegiatan pentas musik itu digelar di sejumlah lokasi.

1. Alat Musik Tradisional Bukan Sesuatu yang Kaku

Fadli Zon menegaskan Kementerian Kebudayaan ingin menyampaikan pesan penting bahwa alat musik tradisional Indonesia bukanlah sesuatu yang kaku atau terbatas. Keberadaan alat musik tradisional mampu beradaptasi dengan musik modern dan tetap relevan di era sekarang.

"Dalam perayaan pergantian tahun ini, Kementerian Kebudayaan berharap dapat menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan kekayaan budaya Indonesia," kata Fadli Zon.

 

