Mendikdasmen Buka Suara soal Sekolah Libur Sebulan saat Ramadhan 2025

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti buka suara soal wacana sekolah libur selama satu bulan saat bulan suci Ramadhan 2025.



1. Wacana Dibahas di Menko



Dia menegaskan, terkait wacana itu biasanya dibahas di level Menteri Koordinator (Menko) ataupun Presiden.

"Itu saya kira levelnya di atas kami ya, apakah itu di tingkat Menko atau mungkin malah langsung di tingkat Pak Presiden kami belum tahu," kata Mu'ti kepada wartawan di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024).



2. Belum Keputusan Resmi



Bahkan kata dia, Kementerian Agama (Kemenag) yang pertama kali mendengar wacana libur sekolah sebulan itu pun, belum memiliki keputusan resmi.



"Tapi intinya ya sekarang kami belum melakukan pembahasan mengenai libur Ramadhan, yang juga saya kira juga di Kementerian Agama juga masih wacana kan, juga belum jadi keputusan," tuturnya.