Apakah Akreditasi Sekolah Berpengaruh pada SNBP 2025? Ini Jawabannya

JAKARTA – Apakah akreditasi sekolah berpengaruh pada SNBP 2025? Ini jawabannya. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan salah satu jalur yang didambakan para siswa untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri. Pasalnya, SNBP dilakukan dengan cara seleksi nilai rapor, portofolio, dan prestasi lainnya yang dimiliki para siswa. Maka tak heran, jika para siswa kelas 12 se-Indonesia berlomba-lomba untuk mendapatkan kuota untuk jalur SBNP.

Siswa yang ingin mendaftar SNBP 2025 wajib memenuhi syarat menjadi siswa eligible. Kuota siswa eligible di setiap sekolah dapat berbeda-beda karena akreditas sekolah berpengaruh pada SNBP 2025.

1. Berikut kuota siswa eligible berdasarkan akreditas sekolah yang telah diunggah oleh snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

· Sekolah dengan akreditasi A: mengirimkan 40% siswa terbaik 2025

· Sekolah dengan akreditasi B: mengirimkan 25% siswa terbaik 2025

· Sekolah dengan akreditasi C: mengirimkan 5% siswa terbaik 2025

· Sekolah yang menggunakan e-rapor dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS): mendapatkan tambahan 5%

2. Cara Cek Kuota Siswa Eligible SNBP 2025 Berdasarkan Akreditasi Sekolah

Pada Sabtu, 28 Desember 2024, kuota siswa SNBP 2025 berdasarkan akreditas sekolah sudah diunggah pada laman https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Pihak sekolah ataupun para siswa dapat cek kuota pada laman tersebut berdasarkan lokasi dan NPSN, dengan cara sebagai berikut:

Cek kuota siswa SNBP 2025 berdasarkan lokasi

· Buka laman https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.

· Klik garis tiga di pojok kiri atas dan memilih menu SNBP.

· Selanjutnya, klik kuota sekolah dan pilih pencarian berdasarkan lokasi.

· Lalu, pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan lokasi sekolah.

· Setelah itu, akan keluar beberapa daftar sekolah dengan lokasi yang sama, pilih sekolah yang dicari dan klik untuk mengetahui informasi lengkap, seperti akreditas sekolah, persen kuota, jumlah siswa, dan kuota siswa eligible.