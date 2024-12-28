Link dan Cara Download Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Tahap 1

JAKARTA - Link dan cara download sertifikat seleksi kompetensi PPPK 2024 tahap 1. Setelah mengikuti seleksi kompetensi PPPK 2024, setiap peserta berkesempatan untuk mengunduh sertifikat hasil ujian mereka dengan mudah melalui online.

1. Sertifikat Diterbitkan

Sertifikat ini diterbitkan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dapat diakses melalui portal daring yang telah disediakan. Dokumen ini berisi detail nilai yang diperoleh selama seleksi dan menjadi salah satu acuan dalam proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bagi peserta yang telah menyelesaikan seleksi kompetensi di gelombang pertama, peserta bisa mengunduh dan memeriksa kembali nilai seleksi yang diperoleh dan memastikan hasilnya sesuai dengan yang diumumkan. Untuk memfasilitasi kebutuhan ini, BKN menyediakan portal khusus bernama Sertifi-CAT yang memungkinkan peserta mengunduh sertifikat dengan mudah.

2. Cara Unduh

Pengunduhan sertifikat dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi dengan tautan https://sertificat.bkn.go.id/. Setelah itu, peserta perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Peserta yang tercantum pada kartu ujian.