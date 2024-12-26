Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bagaimana Nasib Honorer yang Tidak Lulus PPPK 2024? 

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |22:13 WIB
Bagaimana Nasib Honorer yang Tidak Lulus PPPK 2024? 
Seleksi PPPK 2024 (Foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bagaimana nasib honorer yang tidak lulus PPPK 2024? pemerintah berupaya merencanakan beberapa opsi untuk honorer yang gagal dalam seleksi PPPK 2024.

1. Seleksi PPPK 2024


Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 bisa menjadi salah satu hal yang penting untuk tenaga honorer di Indonesia. Penyebabnya, karena program ini bisa menjadikan peluang yang cukup besar untuk kehidupan yang lebih sejahtera.


Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan honorer dalam seleksi PPPK adalah kurangnya kualifikasi pendidikan atau kompetensi yang diperlukan untuk posisi yang dilamar. Mengingat jumlah honorer yang jauh lebih besar dibandingkan formasi yang tersedia, persaingan yang ketat juga merupakan faktor lain.


Namun demikian, selain dari peminat yang besar, tidak semua honorer bisa berhasil lulus seleksi ke PPPK ini karena formasi yang tidak selalu ada. Simak di sini bagaimana nasib honorer yang tidak lulus PPPK 2024.


Bagi sebagian honorer yang gagal dalam seleksi PPPK, mungkin hal ini merupakan suatu masalah yang besar. Namun, perlu diketahui juga bahwa ada kebijakan alternatif dari pemerintah yakni pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar tenaga honorer bisa mempunyai peluang di sektor lain. Meskipun program ini masih belum dipastikan, pelatihan ini masih terus dibahas oleh pemerintah.


2. BUMN dan Swasta

Selain itu, ada rencana bahwa pemerintah juga akan menjalin kerja sama dengan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sektor swasta. Tujuannya, agar honorer yang tidak lulus PPPK ini bisa memiliki peluang yang lebih luas dalam mencari pekerjaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/624/3188011/pppk-4coI_large.jpg
Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/624/3174085/pppk-etml_large.jpg
Link Resmi dan Panduan Cek NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/65/3171693/pppk-9RMT_large.jpg
Ini Penyebab Nama Belum Muncul di Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025, Lengkap dengan Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/624/3170147/pppk-P9pk_large.jpg
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2024 Diperpanjang hingga 22 September, Begini Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/65/3169274/pppk-3QhY_large.jpg
Pegawai PPPK Paruh Waktu Dikontrak Berapa Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/65/3167204/pppk-wfi3_large.jpg
Ini Cara Cek Nama Pegawai Non ASN yang Diangkat PPPK Paruh Waktu 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement