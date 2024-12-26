Bagaimana Nasib Honorer yang Tidak Lulus PPPK 2024?

JAKARTA - Bagaimana nasib honorer yang tidak lulus PPPK 2024? pemerintah berupaya merencanakan beberapa opsi untuk honorer yang gagal dalam seleksi PPPK 2024.

1. Seleksi PPPK 2024



Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 bisa menjadi salah satu hal yang penting untuk tenaga honorer di Indonesia. Penyebabnya, karena program ini bisa menjadikan peluang yang cukup besar untuk kehidupan yang lebih sejahtera.



Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan honorer dalam seleksi PPPK adalah kurangnya kualifikasi pendidikan atau kompetensi yang diperlukan untuk posisi yang dilamar. Mengingat jumlah honorer yang jauh lebih besar dibandingkan formasi yang tersedia, persaingan yang ketat juga merupakan faktor lain.



Namun demikian, selain dari peminat yang besar, tidak semua honorer bisa berhasil lulus seleksi ke PPPK ini karena formasi yang tidak selalu ada. Simak di sini bagaimana nasib honorer yang tidak lulus PPPK 2024.



Bagi sebagian honorer yang gagal dalam seleksi PPPK, mungkin hal ini merupakan suatu masalah yang besar. Namun, perlu diketahui juga bahwa ada kebijakan alternatif dari pemerintah yakni pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar tenaga honorer bisa mempunyai peluang di sektor lain. Meskipun program ini masih belum dipastikan, pelatihan ini masih terus dibahas oleh pemerintah.



2. BUMN dan Swasta

Selain itu, ada rencana bahwa pemerintah juga akan menjalin kerja sama dengan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sektor swasta. Tujuannya, agar honorer yang tidak lulus PPPK ini bisa memiliki peluang yang lebih luas dalam mencari pekerjaan.