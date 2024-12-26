Apakah Tidak Lolos CPNS 2024 Bisa Daftar PPPK Gelombang 2?

JAKARTA - Apakah tidak lolos CPNS 2024 bisa daftar PPPK gelombang 2? Bagi calon pelamar yang gagal dalam seleksi CPNS 2024, pertanyaan tentang peluang untuk mendaftar di PPPK gelombang 2 menjadi sangat penting.

Pelamar yang tidak lolos CPNS 2024 gelombang 1 bisa mendaftar kembali di PPPK gelombang 2.

Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) melalui akun media sosial mereka. Pada postingan tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah sedang dalam proses percepatan.

Hal ini memungkinkan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang datanya telah terdaftar dalam basis data, dapat mendaftar kembali pada seleksi PPPK gelombang 2.

1. Kriteria Pelamar yang Bisa Daftar

Terdapat kriteria tenaga non-ASN yang bisa mengikuti kembali pendaftaran PPPK 2024 periode 2, yaitu:

- Non-ASN database BKN yang tidak terdaftar pada PPPK gelombang 1

Proses percepatan ini ditujukan untuk instansi pemerintah. Lembaga terkait perlu melakukan verifikasi pemetaan tenaga non-ASN melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN di tautan https://sscasn.bkn.go.id/.

- Non-ASN yang sudah masuk dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK periode I.

- Non-ASN masuk database BKN yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

2. Jadwal PPPK Tahap 2 Tahun 2024

17 November-31 Desember 2024: Pendaftaran seleksi

16 Desember 2024-3 Februari 2025: Seleksi administrasi

4-18 Februari 2025: Pengumuman hasil seleksi administrasi

19-21 Februari 2025: Masa sanggah

20-27 Februari 2025: Jawaban sanggah

22-28 Februari 2025: Pengumuman setelah masa sanggah

1-7 Maret 2025: Penarikan data final

8-23 Maret 2025: Pemetaan lokasi seleksi kompetensi

24 Maret-8 April 2025: Penjadwalan seleksi kompetensi