JAKARTA - Apakah tidak lolos CPNS 2024 bisa daftar PPPK gelombang 2? Bagi calon pelamar yang gagal dalam seleksi CPNS 2024, pertanyaan tentang peluang untuk mendaftar di PPPK gelombang 2 menjadi sangat penting.
Pelamar yang tidak lolos CPNS 2024 gelombang 1 bisa mendaftar kembali di PPPK gelombang 2.
Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) melalui akun media sosial mereka. Pada postingan tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah sedang dalam proses percepatan.
Hal ini memungkinkan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang datanya telah terdaftar dalam basis data, dapat mendaftar kembali pada seleksi PPPK gelombang 2.
1. Kriteria Pelamar yang Bisa Daftar
Terdapat kriteria tenaga non-ASN yang bisa mengikuti kembali pendaftaran PPPK 2024 periode 2, yaitu:
- Non-ASN database BKN yang tidak terdaftar pada PPPK gelombang 1
Proses percepatan ini ditujukan untuk instansi pemerintah. Lembaga terkait perlu melakukan verifikasi pemetaan tenaga non-ASN melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN di tautan https://sscasn.bkn.go.id/.
- Non-ASN yang sudah masuk dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK periode I.
- Non-ASN masuk database BKN yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
2. Jadwal PPPK Tahap 2 Tahun 2024
17 November-31 Desember 2024: Pendaftaran seleksi
16 Desember 2024-3 Februari 2025: Seleksi administrasi
4-18 Februari 2025: Pengumuman hasil seleksi administrasi
19-21 Februari 2025: Masa sanggah
20-27 Februari 2025: Jawaban sanggah
22-28 Februari 2025: Pengumuman setelah masa sanggah
1-7 Maret 2025: Penarikan data final
8-23 Maret 2025: Pemetaan lokasi seleksi kompetensi
24 Maret-8 April 2025: Penjadwalan seleksi kompetensi