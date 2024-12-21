Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Adu Riwayat Pendidikan Nikita Mirzani dengan Matthew Gilbert, Ternyata Berbeda Jauh

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |11:31 WIB
Adu Riwayat Pendidikan Nikita Mirzani dengan Matthew Gilbert, Ternyata Berbeda Jauh
Latar Pendidikan Nikita Mirzani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Riwayat pendidikan Nikita Mirzani dengan Matthew Gilbert. Matthew sendiri perdana bertemu dengan Nikmir ketika sama-sama syuting di salah satu acara TV. Kala itu Matthew mulanya tidak tahu siapa partnernya untuk syuting. Hubungan asmara beda usia 14 tahun ini baru saja diresmikan pada Minggu 15 Desember 2024. Matthew memberikan kejutan bunga yang besar kepada wanita yang dikenal juga sebagai ibunda dari Loly tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (20/12/2024), Okezone telah merangkum riwayat pendidikan Nikita Mirzani dengan Matthew Gilbert, sebagai berikut.

Riwayat Pendidikan Nikita Mirzani dengan Matthew Gilbert

Matthew Gilbert diketahui lebih muda 14 tahun dari Nikita Mirzani. Sosoknya berprofesi sebagai presenter dan model. Kekasih Nikita Mirzani ini lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada 13 Maret 2000.

Pria berusia 24 tahun ini lulusan Universitas Prasetya Mulya dengan gelar Sarjana Manajemen (S.M.) dan kini tengah mengembangkan kariernya di dunia hiburan.

 

