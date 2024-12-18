Riwayat Pendidikan Harun Masiku, 4 Tahun Jadi Buronan

JAKARTA - Mengungkap riwayat pendidikan Harun Masiku. Desakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap Harun Masiku kembali menggema. Apalagi, adanya sayembara senilai Rp8 miliar dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Saat ini Harun Masiku masih buron. Harun Masiku diketahui pernah terdeteksi pergi ke Singapura pada 16 Januari 2020, kemudian kembali ke Indonesia pada 17 Januari 2020. Namun, sejak saat itu keberadaannya tidak terdeteksi hingga KPK memasukannya sebagai DPO.

Kini kasus Harun Masiku memasuki babak baru dengan pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga sekaligus Politikus PDI Perjuangan Yasonna Laoly oleh KPK hari ini. Dia dipanggil Lembaga Antirasuah sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.

Saat ini, Harun Masiku buronan tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI 2019-2024 itu disinyalir berada di dalam negeri.

Di luar kasus ini, banyak yang bertanya mengenai riwayat pendidikan Harun Masiku yang merupakan eks caleg PDIP. Harun Masiku lahir di Jakarta pada 21 Maret 1971. Dia merupakan anak dari pasangan Johannes Masiku dan Elisabeth Liling, yang keduanya sudah meninggal dunia. Ayah Harun Masiku ternyata seorang mantan hakim di Makassar, Sulawesi Selatan.