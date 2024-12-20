Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kolaborasi Seni Musik Siswa SD dan SMP FK ICS Pukau Penonton 

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |23:01 WIB
JAKARTA - Kolaborasi Seni Musik Dhol Bengkulu ditampilkan secara apik oleh oleh siswa SD dan SMP Fatma Kenanga Islamic Character School Bengkulu dalam kegiatan Rayakan Budaya Indonesia (RAYA). Kegiatan yang di selenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan RI di di Halaman Gedung A Kementerian Kebudayaan Jalan Sudirman Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Kegiatan ini merupakan event yang menampilkan berbagai macam karya seni anak bangsa. Penampilan atraksi musik dhol ini, merupakan musik asli khas budaya Bengkulu.
Tim SD dan SMP FK ICS ini terpilih  mewakili Provinsi Bengkulu dalam kegiatan tersebut. Setelah terpilih dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) se Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu. 
Menurut Pendiri dan CEO Sekolah Fatma Kenanga ICS Dr. Heri Budianto.M.Si, kegiatan RAYA yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan RI ini merupakan event pertama ditingkat nasional yang diikuti seni musik Dhol, siswa SD dan SMP FK ICS.
"Kami sangat bangga dengan tampilnya FK ICS dalam kegiatan nasional ini. Siswa kami bisa tampil bersama kesenian lain seperti Gendeng Beleq dari NTB, tari saman dari Aceh dan kesenian lain", kata Herbud.
Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana utama dalam melatih anak agar berani tampil dan kreatif, sesuai tujuan dari pendirian sekolah FK ICS.
Kegiatan RAYA tadi juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar  dan Menengah Abdul Mu"ti dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Nidji.
Dalam kegiatan tadinjuga dideklarasikan Senam Kebudayaan Indonesia (SKI).

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

