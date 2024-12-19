Wejangan Prabowo untuk Mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberi wejangan ke mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Motivasi ini Prabowo berikan di sela-sela kunjungan kenegaraannya ke Republik Mesir.

"Kalian adalah anak-anak kita yang akan meneruskan perjalanan bangsa kita. Oleh karena itu, sangat penting saudara-saudara belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan benar. Saya sangat merasa beruntung karena kalian memilih untuk menuntut ilmu di AlAzhar," jelasnya di depan ratusan mahasiswa yang memadati Al-Azhar Convention Center, Kairo, Kamis (19/12/2024).

Dia pun menyampaikan rasa syukurnya bahwa cukup banyak pelajar Indonesia yang belajar di Al-Azhar, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di dunia yang sangat bersejarah.

”Universitas Al-Azhar merupakan universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, Islam yang sejuk, Islam yang moderat, Islam yang tidak mengajarkan kebencian, Islam yang tidak mengajarkan saling mencari kesalahan, tetapi saling mencari titik temu,” katanya.

Dalam pesannya itu, ia juga mengatakan bahwasanya Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi selalu gembira melihat wajah orang Indonesia yang ada di Mesir.

“Tadi Presiden El-Sisi juga mengatakan setiap kali lihat wajah orang Indonesia di Mesir, beliau selalu lihat wajah yang baik, wajah yang gembira. Mudah-mudahan itu benar adanya. Tetapi, kalau saya lihat wajah kalian, kayaknya benar juga,” ujarnya.

Prabowo pun berpesan kepada para mahasiswa agar mencontoh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid yang notabene pernah juga berkuliah di Al-Azhar pada masa mudanya.

”Belajarlah dari contoh. Gus Dur saya kenal, saya kenal dekat dengan Gus Dur. Gus Dur ketua umum masyarakat,” jelasnya.