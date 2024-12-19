Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

PPI Dunia Gelar Malam Keakraban Mahasiswa Baru di Rusia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |16:43 WIB
PPI Dunia Gelar Malam Keakraban Mahasiswa Baru di Rusia
PPI Dunia Gelar Malam Keakraban Mahasiswa Baru di Rusia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) menggelar malam keakraban mahasiswa baru di Rusia. Malam keakraban mahasiswa baru menjadi momen penting untuk menjalin silaturahmi di antara mahasiswa dari berbagai latar belakang. 
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia Kota Kazan (PERMIKAZ) 
Muhamad Febri menilai, malam keakraban menjadi jembatan yang menghubungkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus, temanteman seangkatan, serta para senior yang siap membimbing. Ketika mahasiswa baru tiba di Rusia, mereka sering kali dihadapkan pada tantangan beradaptasi dengan budaya dan bahasa yang berbeda.
"Malam keakraban menjadi ajang untuk memperkenalkan diri dan saling mengenal. Dalam suasana yang hangat dan ramah, setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk berbagi latar belakang, pengalaman, dan harapan mereka selama menjalani studi di negeri yang jauh dari rumah," kata dia, Kamis (19/12/2024).
Kegiatan seperti Ice Breaking games, diskusi kelompok, dan presentasi individu membantu menciptakan suasana yang akrab dan mengurangi rasa canggung yang mungkin dirasakan oleh mahasiswa baru. Salah satu manfaat utama dari malam keakraban adalah kesempatan untuk membangun jaringan sosial.
Dalam kehidupan kampus, memiliki jaringan yang kuat sangat penting, tidak hanya untuk mendukung kehidupan akademik tetapi juga untuk mengatasi tantangan pribadi yang mungkin muncul. Melalui interaksi yang lebih mendalam, mahasiswa baru dapat menemukan teman-teman sekelas yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Selain itu, mereka juga dapat menjalin hubungan dengan senior yang memiliki pengalaman lebih, yang dapat memberikan bimbingan dan nasihat berharga selama masa studi mereka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/65/3141893/ppi_dunia-Maql_large.jpg
75 Tahun Hubungan RI-Turki, PPI Izmir Gelar Kompetisi Olahraga hingga Workshop Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124181/ppi-vMQe_large.jpg
Pelajar Indonesia-Turki Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118788/ppi-TigC_large.jpg
PPI Turki Soroti Perdamaian Dunia di Simposium Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118785/elpiji-DY6y_large.jpg
PPI Dunia Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Ketergantungan LPG Melon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/65/3116934/ppi_nagoya-59wA_large.png
PPI Nagoya Jepang Kenalkan Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/65/3116373/ppi_dunia-e1zg_large.jpg
Pelantikan PPI Dunia: Dirjen Kemdiktisaintek Ungkap Loyalitas Diaspora Pelajar Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement