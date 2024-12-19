PPI Dunia Gelar Malam Keakraban Mahasiswa Baru di Rusia

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) menggelar malam keakraban mahasiswa baru di Rusia. Malam keakraban mahasiswa baru menjadi momen penting untuk menjalin silaturahmi di antara mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia Kota Kazan (PERMIKAZ)

Muhamad Febri menilai, malam keakraban menjadi jembatan yang menghubungkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus, temanteman seangkatan, serta para senior yang siap membimbing. Ketika mahasiswa baru tiba di Rusia, mereka sering kali dihadapkan pada tantangan beradaptasi dengan budaya dan bahasa yang berbeda.

"Malam keakraban menjadi ajang untuk memperkenalkan diri dan saling mengenal. Dalam suasana yang hangat dan ramah, setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk berbagi latar belakang, pengalaman, dan harapan mereka selama menjalani studi di negeri yang jauh dari rumah," kata dia, Kamis (19/12/2024).

Kegiatan seperti Ice Breaking games, diskusi kelompok, dan presentasi individu membantu menciptakan suasana yang akrab dan mengurangi rasa canggung yang mungkin dirasakan oleh mahasiswa baru. Salah satu manfaat utama dari malam keakraban adalah kesempatan untuk membangun jaringan sosial.

Dalam kehidupan kampus, memiliki jaringan yang kuat sangat penting, tidak hanya untuk mendukung kehidupan akademik tetapi juga untuk mengatasi tantangan pribadi yang mungkin muncul. Melalui interaksi yang lebih mendalam, mahasiswa baru dapat menemukan teman-teman sekelas yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Selain itu, mereka juga dapat menjalin hubungan dengan senior yang memiliki pengalaman lebih, yang dapat memberikan bimbingan dan nasihat berharga selama masa studi mereka.