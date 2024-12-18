Riwayat Pendidikan Perry Warjiyo, Gubernur BI Bergelar Ph.D yang Kantornya Digeledah KPK

JAKARTA – Riwayat pendidikan Perry Warjiyo, Gubernur BI bergelar Ph.D yang kantornya digeledah KPK. Perry Warjiyo menjadi perhatian karena ruang kerjanya yang digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menggeledah kantor BI dan ruang kerja Perry terjadi pada Senin, (16/12/2024) malam hari. Tindakan geledah ini dilakukan sebagai salah satu proses untuk menyelidiki dugaan terhadap adanya kasus penyalahgunaan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia.

Perry Warjiyo memperoleh gelar Ph.D di tahun 1991 dan gelar Master pada tahun 1989 di Lowa State University. Sebelumnya, pada tahun 1982, Ia menempuh Pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitan Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Seperti yang dilihat dari riwayat pendidikan, dapat diketahui bahwa Perry adalah seorang ekonom senior yang memiliki latar belakang yang kuat di bidang perbankan. Namun, sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2013-2028, Ia sempat menjadi Deputi Gubernur BI di periode 2013-2018.

Selain itu, pada tahun 2009-2013, Perry pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.

Perry memiliki karir yang cemerlang di Bank Indonesia, namun pada tahun 2007-2009 sebelum ia kembali ke Bank Indonesia, ia pernah menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF) dengan mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Di bawah kepemimpinannya sebagai Gubernur, Bank Indonesia meraih sejumlah penghargaan yaitu:

- Tahun 2022 dan 2018: The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Awards (GIFA)

- Tahun 2022: Best Asset Owner in Southeast Asia dalam Institutional Excellence Award dari Asian Investor

- Tahun 2021: Contact Center World

- Tahun 2022: Contact Center World dengan penghargaan tertinggi Certified World Class

- Tahun 2021: Global Top Ranking Performers dari Central Banking Publications

- Tahun 2020: The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific dari The Asian Bankers

- Tahun 2020: Gold Winner - Stevie Asia Pacific Award for Innovation in Technology Development, kategori Government, dari Asia Pacific Stevie Awards

- Tahun 2021: The Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific Award dari The Asian Banker.

Dari kariernya yang cemerlang di BI, dapat diketahui bahwa Perry Warjiyo memiliki total harta kekayaan mencapai Rp65 miliar. Total harta kekayaan ini dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diadakan resmi oleh KPK.

