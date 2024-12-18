Menbud Ungkap Tantangan Jaga Kebudayaan di Era Globalisasi

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, menjaga kebudayaan daerah bukan perkara yang mudah, terlebih saat ini berada di era globalisasi, modernisasi dan era digital.

Bahkan masuknya budaya-budaya dari luar seringkali menjadi tantangan yang besar bagi pertahanan tradisi dan kearifan lokal kita di tengah derasnya arus perubahan diskripsi teknologi sedikit budaya tradisional tergerus atau bahkan nyaris punah desa-desa

"Kegiatan ini adalah contoh nyata ketangguhan budaya, sekali lagi ketangguhan budaya mereka membuktikan bahwa kebudayaan dapat beradaptasi dengan bilangan akar sejarah dan nilai-nilai luhur dengan kreativitas dan kerja keras," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Hal ini disampaikan Fadli saat acara Apresiasi Desa Budaya yang diselenggarakan Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan. Kegiatan yang berlangsung sejak tahun 2021 di gelar di Lapangan Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, 16-17 Desember 2024.

Apresiasi Desa Budaya bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap desa-desa yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi budaya untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran Menteri Kebudayaan sekaligus menyerahkan sertifikat Apresiasi Desa Budaya kepada 5 desa yang menerima Apresiasi Desa Budaya tahun ini.