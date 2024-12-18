Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Menbud Ungkap Tantangan Jaga Kebudayaan di Era Globalisasi

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |11:06 WIB
Menbud Ungkap Tantangan Jaga Kebudayaan di Era Globalisasi
Menbud Ungkap Tantangan Jaga Kebudayaan di Era Globalisasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, menjaga kebudayaan daerah bukan perkara yang mudah, terlebih saat ini berada di era globalisasi, modernisasi dan era digital. 

Bahkan masuknya budaya-budaya dari luar seringkali menjadi tantangan yang besar bagi pertahanan tradisi dan kearifan lokal kita di tengah derasnya arus perubahan diskripsi teknologi sedikit budaya tradisional tergerus atau bahkan nyaris punah desa-desa 

"Kegiatan ini adalah contoh nyata ketangguhan budaya, sekali lagi ketangguhan budaya mereka membuktikan bahwa kebudayaan dapat beradaptasi dengan bilangan akar sejarah dan nilai-nilai luhur dengan kreativitas dan kerja keras," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Hal ini disampaikan Fadli saat acara Apresiasi Desa Budaya yang diselenggarakan Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan. Kegiatan yang berlangsung sejak tahun 2021 di gelar di Lapangan Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, 16-17 Desember 2024. 

Apresiasi Desa Budaya bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap desa-desa yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi budaya untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran Menteri Kebudayaan sekaligus menyerahkan sertifikat Apresiasi Desa Budaya kepada 5 desa yang menerima Apresiasi Desa Budaya tahun ini. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191654//hellyana-gAMY_large.jpg
Profil dan Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana, Kini Resmi Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878//ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/65/3190668//budaya-wuof_large.jpg
Pemerintah Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/65/3190408//kemendikbud-prwX_large.jpg
Kemendikbud Tetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/65/3190171//menbud-NTrA_large.jpg
Menbud: Buku Sejarah Indonesia yang Baru untuk Perkarya Wawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189906//fadli_zon-dVuB_large.jpg
Fadli Zon Sebut Lebih dari 43 Cagar Budaya Terdampak Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement