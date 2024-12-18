PPI NPUST Perkuat Promosi Budaya Indonesia

JAKARTA - Ratusan warga Taiwan, diaspora Indonesia, hingga pelajar internasional dari berbagai negara hadir dalam acara Indonesian Festival 2024 yang diadakan di Auditorium Hall National Pingtung University of Science and Technology (NPUST). Acara yang digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) NPUST ini telah berlangsung sembilan kali sejak tahun 2012. Pada tahun ini mengangkat tema "Resilient Spirit: Indonesia’s Journey to Freedom".



Di bawah kepemimpinan Ketua Pelaksana Muhammad Dava Warsyahdhana, acara ini menjadi momen spesial yang dirancang dalam waktu singkat namun berhasil menyuguhkan perayaan yang berkesan.



“Kami ingin menghadirkan semangat perjuangan para pahlawan Indonesia sekaligus menyampaikan pesan bahwa sebagai mahasiswa internasional, kami memiliki tanggung jawab untuk terus menebarkan kebermanfaatan dan membawa nama baik bangsa di kancah internasional,” ungkap Dava.



Sambutan dan Dukungan dari Tokoh Penting



Melalui tayangan video, Wakil Menteri Pariwisata Indonesia, Ni Luh Enik Ernawati, memberikan penghormatan kepada Presiden NPUST, Dr.-Ing Chin-Lung Chang, beserta seluruh jajaran kampus yang merayakan ulang tahun ke-100.



“Indonesian Festival 2024 menjadi jembatan yang indah untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Saya berharap acara ini dapat mempererat persahabatan lintas budaya dan menginspirasi semua yang hadir untuk mengeksplorasi keindahan dan keragaman Indonesia,” ujar sosok yang pernah menjadi jurnalis televisi ini.



Pernyataan serupa turut disampaikan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Arif Sulistiyo.

“Saya mengapresiasi PPI NPUST atas penyelenggaraan Indonesian Festival 2024. Acara ini diharapkan dapat memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia lebih luas kepada masyarakat Taiwan dan komunitas internasional,” jelasnya.



Di sisi lain, Presiden NPUST, Dr. Chang, melalui Dekan International College, Professor JikChang Leong, menambahkan bahwa Indonesian Festival selalu menjadi acara yang dinantikan.