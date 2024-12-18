Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

PPI NPUST Perkuat Promosi Budaya Indonesia

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |06:28 WIB
PPI NPUST Perkuat Promosi Budaya Indonesia
Indonesian Festival 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan warga Taiwan, diaspora Indonesia, hingga pelajar internasional dari berbagai negara hadir dalam acara Indonesian Festival 2024 yang diadakan di Auditorium Hall National Pingtung University of Science and Technology (NPUST). Acara yang digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) NPUST ini telah berlangsung sembilan kali sejak tahun 2012. Pada tahun ini mengangkat tema "Resilient Spirit: Indonesia’s Journey to Freedom". 


Di bawah kepemimpinan Ketua Pelaksana Muhammad Dava Warsyahdhana, acara ini menjadi momen spesial yang dirancang dalam waktu singkat namun berhasil menyuguhkan perayaan yang berkesan. 


“Kami ingin menghadirkan semangat perjuangan para pahlawan Indonesia sekaligus menyampaikan pesan bahwa sebagai mahasiswa internasional, kami memiliki tanggung jawab untuk terus menebarkan kebermanfaatan dan membawa nama baik bangsa di kancah internasional,” ungkap Dava.


Sambutan dan Dukungan dari Tokoh Penting 


Melalui tayangan video, Wakil Menteri Pariwisata Indonesia, Ni Luh Enik Ernawati, memberikan penghormatan kepada Presiden NPUST, Dr.-Ing Chin-Lung Chang, beserta seluruh jajaran kampus yang merayakan ulang tahun ke-100. 


“Indonesian Festival 2024 menjadi jembatan yang indah untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Saya berharap acara ini dapat mempererat persahabatan lintas budaya dan menginspirasi semua yang hadir untuk mengeksplorasi keindahan dan keragaman Indonesia,” ujar sosok yang pernah menjadi jurnalis televisi ini. 


Pernyataan serupa turut disampaikan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Arif Sulistiyo. 
“Saya mengapresiasi PPI NPUST atas penyelenggaraan Indonesian Festival 2024. Acara ini diharapkan dapat memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia lebih luas kepada masyarakat Taiwan dan komunitas internasional,” jelasnya. 


Di sisi lain, Presiden NPUST, Dr. Chang, melalui Dekan International College, Professor JikChang Leong, menambahkan bahwa Indonesian Festival selalu menjadi acara yang dinantikan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/65/3141893/ppi_dunia-Maql_large.jpg
75 Tahun Hubungan RI-Turki, PPI Izmir Gelar Kompetisi Olahraga hingga Workshop Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124181/ppi-vMQe_large.jpg
Pelajar Indonesia-Turki Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118788/ppi-TigC_large.jpg
PPI Turki Soroti Perdamaian Dunia di Simposium Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118785/elpiji-DY6y_large.jpg
PPI Dunia Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Ketergantungan LPG Melon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/65/3116934/ppi_nagoya-59wA_large.png
PPI Nagoya Jepang Kenalkan Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/65/3116373/ppi_dunia-e1zg_large.jpg
Pelantikan PPI Dunia: Dirjen Kemdiktisaintek Ungkap Loyalitas Diaspora Pelajar Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement