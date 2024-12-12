UI Resmikan Gedung Science Techno Park Senilai Rp224,8 Miliar

JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) melalui Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) meresmikan Gedung Science Techno Park (STP) UI. Peresmian Gedung ini berlangsung pada 12 Desember 2024 di Gedung Science Techno Park, lt. Mezzanine, Kampus UI Depok.

Acara peresmian ini dihadirkan oleh Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah., M.Eng., IPU., Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi UI, drg. Nurtami., Ph.D., Plt. Sekjen Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang., Plt. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Dr. Fauzan Adziman Ph.D., Serta Direktur Riset, Teknologi, Pengabdian Masyarakat, M Faiz Syuaib.

Universitas Indonesia (UI) telah mencatat kemajuan signifikan dalam dua inisiatif besar yang menjadi landasan pembangunan Gedung Science Techno Park (STP). Proyek ini merupakan hasil kolaborasi pendanaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Program yang didukung oleh pembiayaan hibah luar negeri.

Laporan proyek pembangunan Gedung STP UI menunjukkan alokasi total anggaran sebesar Rp224,8 miliar. Hingga akhir kuartal IV tahun 2024, proses pengelolaan dan rapat anggaran telah mencapai 87% dari target keseluruhan. Dari total anggaran tersebut, pembangunan fisik gedung menyerap dana sebesar Rp128,1 miliar, dan saat ini telah selesai sepenuhnya. Gedung ini kini siap digunakan sebagai pendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan.