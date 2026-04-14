Ini Isi Chat Grup Mahasiswa FH UI yang Diduga Berisi Konten Pelecehan Seksual

Ini Isi Chat Grup Mahasiswa FH UI yang Diduga Berisi Konten Pelecehan Seksual (Foto: X)

JAKARTA – Dugaan pelecehan seksual menyeret 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pihak kampus telah mengerahkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) untuk mengusut kasus dugaan tersebut yang terjadi di grup percakapan mahasiswa.

Langkah ini diambil karena kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar universitas, kode etik sivitas akademika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saat ini, proses penanganan tengah berlangsung melalui Satgas PPKS UI dengan pendekatan yang berperspektif korban (victim-centered), menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip kehati-hatian,” ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, Selasa (14/4/2026).

Kronologi bermula dari unggahan akun X @sampahFHUI yang menjadi perhatian publik setelah membagikan tangkapan layar yang diklaim berasal dari grup percakapan mahasiswa Fakultas Hukum UI pada 12 April 2026.

Dalam unggahan tersebut, percakapan grup diduga mengandung konten yang mengarah pada pelecehan dan objektifikasi terhadap perempuan, termasuk komentar mengenai bagian tubuh.