HOME EDUKASI KAMPUS

Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar SIMAK UI 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |18:26 WIB
Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar SIMAK UI 2026
JAKARTA - Jadwal, syarat, dan cara daftar SIMAK UI 2026 penting diketahui calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia. Jalur Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) menjadi salah satu jalur mandiri yang banyak diminati karena membuka kesempatan masuk berbagai program studi di UI, mulai dari program vokasi, sarjana, hingga pascasarjana.

Hasil SIMAK UI untuk Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1 KKI) dan Program Pascasarjana Gelombang 1 Tahun Akademik 2026/2027 diumumkan pada Jumat, 1 Mei 2026 pukul 16.00 WIB melalui laman resmi UI. Peserta dapat melihat hasil seleksi melalui dashboard masing-masing setelah login menggunakan akun Gmail yang dipakai saat pendaftaran.

Bagi peserta Program Spesialis dan Subspesialis Fakultas Kedokteran UI, pengumuman hasil seleksi akan mengikuti jadwal SIMAK Pascasarjana Gelombang 2 yang dijadwalkan paling lambat pada 1 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos diwajibkan mengikuti tahap pra-registrasi dan tahapan administrasi lanjutan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak universitas.

Jadwal SIMAK UI 2026

Berikut jadwal penting SIMAK UI 2026 yang perlu diperhatikan calon peserta:

  • Pendaftaran online: menyesuaikan jadwal tiap program
  • Pembayaran biaya pendaftaran: setelah registrasi akun selesai
  • Ujian seleksi: sesuai jadwal yang tercantum pada kartu ujian

Pengumuman hasil seleksi:

  • S1 KKI dan Pascasarjana Gelombang 1: 1 Mei 2026
  • Spesialis dan Subspesialis FK UI: paling lambat 1 Juli 2026

Peserta disarankan rutin memantau informasi resmi melalui portal penerimaan UI agar tidak tertinggal perubahan jadwal.

Syarat Daftar SIMAK UI 2026

Update Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI, Sudah Tahap Pemeriksaan
