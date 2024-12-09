Riwayat Pendidikan Ustadz Adi Hidayat yang Digadang Jadi Pengganti Gus Miftah

JAKARTA - Mengungkap riwayat pendidikan Ustadz Adi Hidayat yang digadang-gadang menjadi pengganti Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Gus Miftah mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan usai viral menghina penjual es teh dan seniman senior Yati Pesek.

Kini nama Ustadz Adi Hidayat tren di Google dan digadang-gadang menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Ustadz Adi Hidayat merupakan Wakil Ketua I Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) periode 2022–2027.

Ustadz Adi Hidayat mempunyai latar belakang pendidikan yang mendalam serta pengalaman yang kaya. Dia diketahui sebagai pendiri Quantum Akhyar Institute pada 2013, sebuah pusat kajian Islam yang berfokus pada pengembangan keilmuan berbasis Al-Qur'an dan Hadis.

Berikut ini riwayat pendidikan Ustadz Adi Hidayat yang digadang-gadang menjadi pengganti Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Ustadz Adi Hidayat lahir di Pandeglang, Banten, pada 11 September 1984. Anak dari pasangan Warso Supena dan Hj Rafiah Akhyar ini memulai pendidikan formal di TK Pertiwi Pandeglang tahun 1989 dan lulus dengan predikat siswa terbaik.

Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Pandeglang hingga kelas III dan beralih ke SDN III Pandeglang di jenjang kelas IV hingga VI.

Di dua sekolah dasar ini dia juga mendapat predikat siswa terbaik, hingga dimasukkan dalam kelas unggulan yang menghimpun seluruh siswa terbaik tingkat dasar di Pandeglang.

Dalam program ini, dia juga menjadi siswa teladan dengan peringkat pertama. Ustadz Adi Hidayat merupakan siswa yang cerdas, selalu mendapat prestasi yang luar biasa waktu sekolah dulu, ia juga menjadi penceramah cilik ketika wisuda santri.