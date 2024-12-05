Ini Riwayat Pendidikan Willie Salim, Tiktoker Kasih Uang Cash Rp100 Juta ke Penjual Es Teh yang Dimaki Gus Miftah

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Willie Salim, tiktoker kasih uang cash Rp100 juta ke penjual es teh yang dimaki Gus Miftah.

Willie Salim menunjukkan rasa simpatinya kepada Pak Sunhaji, seorang penjual es teh yang viral setelah diolok-olok oleh Gus Miftah saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Tidak hanya memberikan dukungan moral, Willie bahkan mendatangi langsung kediaman Pak Sunhaji untuk memberikan bantuan berupa uang tunai senilai Rp100 juta.

Aksi mulia ini membuat Pak Sunhaji sangat terharu. Dengan wajah penuh emosi, ia tampak tidak menyangka mendapat perhatian sebesar itu dari Willie, seorang kreator konten dan Youtuber terkenal. Momen ketika Willie menyerahkan tumpukan uang tersebut berhasil mencuri perhatian netizen, yang turut memberikan dukungan kepada Pak Sunhaji.

Willie Salim mengungkapkan bahwa uang tersebut diberikan untuk membantu Pak Sunhaji membuka usaha warung agar tidak perlu lagi lelah berkeliling berjualan. Selain itu, sebagian dana juga diperuntukkan melunasi tunggakan uang sekolah anak-anaknya serta mewujudkan impian Pak Sunhaji untuk berangkat Umroh ke Tanah Suci.

Tindakan Willie ini mendapat banyak apresiasi dari masyarakat. Dengan ketulusan hati, ia tidak hanya menyelamatkan mata pencaharian Pak Sunhaji tetapi juga memberikan harapan baru bagi kehidupannya ke depan. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa simpati dan bantuan kecil dari satu orang dapat membawa perubahan besar dalam hidup orang lain.