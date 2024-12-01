20 Contoh Soal PPPK Penata Layanan Operasional 2024 dan Jawabannya

, Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |11:38 WIB

JAKARTA - 20 contoh soal PPPK penata layanan operasional 2024 dan jawabannya, simak penjelasannya. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi Penata Layanan Operasional tahun 2024 semakin dekat. Salah satu cara mempersiapkan diri adalah dengan mempelajari contoh soal yang sering muncul dalam ujian.

Berikut ini adalah 20 contoh soal beserta jawabannya yang dapat menjadi referensi bagi para calon peserta.

Soal PPPK Penata Layanan Operasional 2024 dan Jawabannya

1. Apa teknik pengarsipan yang umum digunakan?

a. Pengarsipan horizontal

b. Pengarsipan vertical

c. Pengarsipan diagonal

d. Pengarsipan bulat

Jawaban: B

2. Dalam pengelolaan layanan publik, hal apa yang paling penting bagi seorang Penata Layanan Operasional?

a. Menerapkan sistem yang rumit agar layanan lebih eksklusif

b. Memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat

c. Menetapkan standar yang tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan

d. Menyediakan layanan hanya untuk kalangan tertentu

Jawaban: B

3. Apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dokumen elektronik?

a. Sistem pengarsipan manual

b. Sistem pengaturan jadwal

c. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen

d. Sistem pencatatan keuangan

Jawaban : C

4. Sejumlah proyek harus dihentikan karena pemotongan anggaran. Bagaimana Anda memutuskan proyek mana yang harus berhenti?

a. Proyek dengan dampak kecil terhadap tujuan

b. Proyek yang baru

c. Proyek dengan biaya tinggi dan tidak jelas

d. Proyek yang memperoleh kritik, namun punya potensi besar

Jawaban: A

5. Berikut daftar naskah dinas khusus, yakni…

a. Nota dinas, Disposisi, Instruksi

b. Surat edaran, Nota dinas, Disposisi

c. Pedoman, Berita acara, Surat keterangan

d. Surat edaran, nota dinas, Berita acara

Jawaban: A