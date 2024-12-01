Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

20 Contoh Soal PPPK Penata Layanan Operasional 2024 dan Jawabannya

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |11:38 WIB
20 Contoh Soal PPPK Penata Layanan Operasional 2024 dan Jawabannya
PPPK
A
A
A

JAKARTA - 20 contoh soal PPPK penata layanan operasional 2024 dan jawabannya, simak penjelasannya. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi Penata Layanan Operasional tahun 2024 semakin dekat. Salah satu cara mempersiapkan diri adalah dengan mempelajari contoh soal yang sering muncul dalam ujian. 

Berikut ini adalah 20 contoh soal beserta jawabannya yang dapat menjadi referensi bagi para calon peserta.

Soal PPPK Penata Layanan Operasional 2024 dan Jawabannya 

1.    Apa teknik pengarsipan yang umum digunakan?

a.      Pengarsipan horizontal

b.      Pengarsipan vertical

c.      Pengarsipan diagonal

d.      Pengarsipan bulat

Jawaban: B

2.    Dalam pengelolaan layanan publik, hal apa yang paling penting bagi seorang Penata Layanan Operasional?

a.    Menerapkan sistem yang rumit agar layanan lebih eksklusif

b.   Memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat

c. Menetapkan standar yang tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan

d. Menyediakan layanan hanya untuk kalangan tertentu

Jawaban: B

3.    Apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dokumen elektronik?

a.    Sistem pengarsipan manual

b.    Sistem pengaturan jadwal

c.   Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen

d.    Sistem pencatatan keuangan

Jawaban : C

4.    Sejumlah proyek harus dihentikan karena pemotongan anggaran. Bagaimana Anda memutuskan proyek mana yang harus berhenti?

a.    Proyek dengan dampak kecil terhadap tujuan

b.    Proyek yang baru

c.    Proyek dengan biaya tinggi dan tidak jelas

d.  Proyek yang memperoleh kritik, namun punya potensi besar

Jawaban: A

5.    Berikut daftar naskah dinas khusus, yakni…

a.    Nota dinas, Disposisi, Instruksi

b.    Surat edaran, Nota dinas, Disposisi

c.    Pedoman, Berita acara, Surat keterangan

d.    Surat edaran, nota dinas, Berita acara

Jawaban: A

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187966//pppk-xeRE_large.jpg
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/624/3188011//pppk-4coI_large.jpg
Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/624/3187450//guru-iQb4_large.jpg
Kisah Asnat Nenabu, Guru PAUD Honorer yang Diangkat Jadi PPPK Setelah 36 Tahun Mengabdi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850//pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791//pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180921//guru-vX82_large.jpg
Kisah Miris Guru Pedalaman Toraja, Terlilit Utang Ongkos Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement